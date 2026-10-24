Thủy điện Hủa Na: Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm

Nhà máy Thủy điện Hủa Na

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Công ty CP Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần đạt 321,5 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2025. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt khoảng 69,4%, thấp hơn mức 72,7% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao so với hai quý đầu năm 2026, lần lượt đạt khoảng 53% và 53,9%.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động tài chính cho thấy sự tăng mạnh đạt hơn 17 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 17,1%, còn 5,71 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 24,7%, xuống còn 7,03 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, HNA báo lãi sau thuế đạt 199,9 tỷ đồng, giảm 18,6% so với mức cùng kỳ 2025.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần đạt 766,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 1%, xuống còn 305,3 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 6,7%, đạt hơn 461 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng tiếp tục tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 17,5%. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 459,4 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, HNA ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 408,9 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Thủy điện Hủa Na đặt mục tiêu doanh thu 895,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 205,8 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 85,5% kế hoạch doanh thu và gần 199% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của HNA cũng ghi nhận những biến động đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 4.333 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.477,29 tỷ đồng, tăng 67,6%, còn tài sản dài hạn giảm 7,5%, xuống 2.855,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 1.108 tỷ đồng, tăng khoảng 426 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 341,24 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Trong đó, phần lớn là khoản phải thu của Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 321 tỷ đồng.

Dự kiến chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức

Liên quan đến chính sách phân phối lợi nhuận, ngày 22/10/2026, Hội đồng quản trị Thủy điện Hủa Na đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HHC-HĐQT, thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.600 đồng.

Với hơn 235,23 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả là 376,4 tỷ đồng. So với phương án cổ tức tiền mặt 15% được thông qua trước đó, tỷ lệ chi trả mới tăng thêm 1 điểm phần trăm, tương ứng doanh nghiệp dự kiến chi thêm khoảng 23,52 tỷ đồng cho cổ đông.

Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông là 5/1/2027 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 20/1/2027.