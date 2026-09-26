Thủy điện - Điện lực 3 lại chia cổ tức 15%, dự chi hơn 14 tỷ đồng

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (HOSE: DRL) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10.

DRL dự kiến trả cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỉ lệ 15%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 28/10.

Với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DRL dự kiến chi khoảng 14,25 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

DRL tiếp tục duy trì mức chi trả cổ tức đáng chú ý khi chuẩn bị tạm ứng 15% cho năm 2026, tương đương khoảng 14,25 tỷ đồng (Ảnh: DRL).

Trước đó, trong tháng 7/2026 doanh nghiệp đã chi hơn 14 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và ngày thanh toán là 4/8.

Trong năm 2025, DRL cũng đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỉ lệ 32%. Cộng với khoản cổ tức 15% được chi trả trong tháng 7/2026, tổng tỉ lệ cổ tức cho năm 2025 lên tới 47%, đúng bằng mức được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hiện là cổ đông lớn duy nhất tại DRL, sở hữu gần 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 30,42% vốn. Nếu đợt tạm ứng cổ tức lần này được thực hiện theo kế hoạch, cổ đông lớn này dự kiến nhận thêm khoảng 4,3 tỷ đồng. Tính cả khoản cổ tức năm 2025 đã chi trả trước đó, số tiền cổ tức dự kiến nhận được từ hai đợt là khoảng 8,6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, DRL ghi nhận sản lượng điện thương phẩm gần 27 triệu kWh, giảm 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do lượng nước về phục vụ sản xuất điện thấp hơn kỳ vọng.

Sản lượng giảm kéo theo doanh thu bán điện thương phẩm đạt hơn 45,5 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, chi phí tiền lương thay đổi theo quy định của Nhà nước, khiến tổng chi phí tăng khoảng 1%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của DRL đạt gần 22 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu DRL đứng giá tại 42.900 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên liền trước. Trong phiên, DRL khớp lệnh 3.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 128,7 triệu đồng. Trước đó, trong phiên 24/9, cổ phiếu này tăng 1,42% lên 42.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện. Hiện công ty đang quản lý và vận hành nhà máy Thủy điện Đrây H'Linh 2 tại Đăk Lăk, sản xuất điện thương phẩm để cung cấp trực tiếp và duy nhất cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung (CPC). Địa bàn kinh doanh của công ty bao gồm hai tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk.