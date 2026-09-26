Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) sắp chi khoảng 14 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2026

DRL dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15%,

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (mã ck: DRL) vừa thông báo ngày 15/10 tới là ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Với khoảng 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 14 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là 28/10/2026.

Trước đó, trong tháng 7/2026, DRL đã chi hơn 14 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ thực hiện 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và thời gian thanh toán vào ngày 4/8.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hiện là cổ đông lớn nhất và duy nhất của DRL, sở hữu gần 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 30,42% vốn. Nếu đợt tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 được thực hiện theo kế hoạch, cổ đông này dự kiến nhận khoảng 4,3 tỷ đồng từ đợt chi trả lần này.

Sản lượng điện giảm, lợi nhuận 6 tháng 'sụt' 16%

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, DRL ghi nhận lượng nước về phục vụ sản xuất điện thấp hơn kỳ vọng. Sản lượng điện thương phẩm đạt gần 27 triệu kWh, giảm 18% so với cùng kỳ. Qua đó, doanh thu bán điện thương phẩm đạt hơn 45,5 tỷ đồng, giảm 10%.

Trong kỳ, chi phí tiền lương thay đổi theo quy định của Nhà nước khiến tổng chi phí tăng 1%. Kết quả, DRL ghi nhận gần 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.