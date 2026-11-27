Tính đến ngày 25/11/2026, mực nước hồ Đại Ninh đạt 874,157 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (880,0 m) khoảng 6 m; lưu lượng nước về hồ trung bình trong tháng 11 khoảng 12 m³/s.

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của tổ máy

Để thực hiện “mục tiêu kép” trong điều kiện thủy văn bất lợi, Công ty tập trung triển khai các giải pháp:

Kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy của thiết bị: Rà soát tình trạng vận hành của hai tổ máy phát điện và các hệ thống trọng yếu như điều tốc, kích từ, điều khiển và rơle bảo vệ. Các tồn tại kỹ thuật được xác định và xử lý, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng của các tổ máy và hệ thống thiết bị, đáp ứng yêu cầu huy động của điều độ.

Giám sát thủy văn và bảo đảm an toàn công trình: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên lưu vực; kiểm tra hệ thống quan trắc đập, thiết bị cơ khí thủy công, cửa van tràn xả lũ và nguồn điện tự dùng; chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Theo dõi diễn biến thủy văn hồ chứa trên hệ thống giám sát

Điều tiết hồ chứa linh hoạt: Phối hợp với NSMO và chính quyền địa phương để xây dựng phương án vận hành phù hợp với tình hình thủy văn, tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, hài hòa yêu cầu phát điện, cấp nước hạ du và tích nước hướng tới mực nước dâng bình thường.

Tăng cường kỷ luật vận hành: Duy trì chế độ kiểm tra, giám sát ca trực; tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ và tuân thủ nghiêm quy trình thao tác, quy định an toàn điện nhằm phòng ngừa sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Thông qua các giải pháp quản lý kỹ thuật, điều tiết hồ chứa và tăng cường kỷ luật vận hành, Công ty Thủy điện Đại Ninh hướng tới bảo đảm vận hành an toàn, sử dụng hiệu quả nguồn nước và chủ động tích nước hồ chứa, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.