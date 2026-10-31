Thụy Điển có động thái mới trên Biển Baltic với xuồng không người lái Saildrone Voyager

Thụy Điển vừa khởi động một sứ mệnh giám sát hàng hải kéo dài một năm, sử dụng 4 phương tiện mặt nước không người lái (USV) Saildrone Voyager để hỗ trợ hải quân trong việc duy trì nhận thức về lĩnh vực hàng hải tại Biển Baltic.

Theo thông cáo báo chí từ Saildrone Inc. có trụ sở tại California, trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài một năm với các lực lượng vũ trang Thụy Điển, công ty sẽ triển khai và vận hành 4 USV loại Voyager, mỗi phương tiện hoạt động trong 360 ngày, tương đương với 1.440 ngày vận hành theo hợp đồng cho các hoạt động an ninh hàng hải liên tục.

Đây là lần đầu tiên các phương tiện USV của Saildrone được triển khai ở cấp quốc gia trong khuôn khổ Hợp tác Quốc phòng Bắc Âu (NORDEFCO) – cơ chế cho phép các quốc gia Bắc Âu tham gia có thể nhanh chóng tiếp cận các dịch vụ nhận thức về lĩnh vực hàng hải của Saildrone. Nhiều đợt triển khai quốc gia khác theo khuôn khổ này cũng sẽ sớm được thực hiện.

Một phương tiện mặt nước không người lái (USV) loại Saildrone Voyager rời Nynäshamn, Thụy Điển, để tiến vào Biển Baltic. Ảnh: Ocean News

Voyager là loại phương tiện dài 10 mét, vận hành bằng năng lượng gió và mặt trời. Được trang bị radar, camera cùng các cảm biến âm thanh, loại USV này có khả năng hoạt động trên biển trong nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu hay sự hiện diện của thủy thủ đoàn.

Đặc điểm này khiến nó trở nên vô cùng phù hợp cho nhiệm vụ giám sát liên tục các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng dưới đáy biển – một mục tiêu mà các quốc gia vùng Baltic đang nỗ lực thiết lập.

Việc triển khai này diễn ra sau hàng loạt sự cố hư hại đối với các tuyến cáp và đường ống dưới đáy Biển Baltic, tình trạng đã thúc đẩy NATO thực hiện chiến dịch "Baltic Sentry" (Người canh gác Baltic), đồng thời dẫn đến nhiều phản ứng từ các quốc gia trong khu vực.

Cam kết kéo dài 12 tháng này đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng hướng tới các năng lực vận hành dài hạn, khi các lực lượng vũ trang Thụy Điển có được khả năng nhận thức về lĩnh vực hàng hải liên tục trong suốt một năm, giúp bảo vệ các vùng biển trọng yếu ngay từ giai đoạn đầu.

Đội tàu Saildrone Voyager sẽ liên tục tuần tra các vùng lãnh hải của Thụy Điển tại Biển Baltic, truyền dữ liệu tình báo hàng hải theo thời gian thực trực tiếp đến các nhà chức trách.

Hoạt động dưới hình thức dịch vụ được quản lý, Saildrone chịu trách nhiệm bảo trì, triển khai và giao nhiệm vụ cho các phương tiện USV, giúp Thụy Điển duy trì khả năng nhận thức về lĩnh vực hàng hải liên tục mà không cần phải điều động thêm các tàu có người lái.

"Về cơ bản, vấn đề không nằm ở 4 chiếc xuồng không người lái, mà là khả năng tiếp cận hoạt động thu thập thông tin tình báo bền vững trên biển. Nói cách khác, chúng tôi đang mua một dịch vụ giám sát hàng hải liên tục, còn Saildrone cung cấp các phương tiện để mang dữ liệu về cho hải quân", ông Johan Wahren, quản lý dự án tại Cơ quan Quản trị Vật tư Quốc phòng Thụy Điển (FMV), cho biết trong một thông cáo báo chí của cơ quan này.

Trước đó, các phương tiện của Saildrone đã được Hải quân Mỹ sử dụng tại khu vực vùng Vịnh và Biển Caribe, cũng như được NATO triển khai tại các vùng biển châu Âu.

NORDEFCO là một tổ chức hợp tác kết nối Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và các quốc gia Bắc Âu khác nhằm tinh giản hóa hợp tác quốc phòng và triển khai các giải pháp an ninh khu vực đã được kiểm chứng thực tế.

Gần đây, Saildrone đã đăng ký để 4 USV Voyager hoạt động dưới cờ Đan Mạch. Việc đăng ký này thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng về quốc tịch tàu cho các USV của Saildrone khi hoạt động trên phạm vi quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong quá trình phối hợp cùng các quốc gia châu Âu.

Trong những tuần tới, Saildrone Europe sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký quốc tịch cho các USV khác của hãng.

Minh Đức (Theo UKDJ, Naval News)