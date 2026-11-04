Thủy điện Cần Đơn (SJD) sắp chi hơn 110 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận quý III giảm gần 26%

Chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền của Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.

Theo đó, ngày 17/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông có tên trong danh sách được nhận cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 16% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.600 đồng. Với gần 69 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Cần Đơn dự kiến chi tổng cộng hơn 110,39 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Thủy điện Cần Đơn lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông. (Ảnh: Tổng Công ty Sông Đà)

Trước đó, ngày 27/10/2026, Hội đồng quản trị Thủy điện Cần Đơn đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Nguồn tiền được sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp trong năm 2025.

Theo nghị quyết, Tổng Giám đốc được giao chủ động thu xếp nguồn tiền và triển khai việc thanh toán cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Thủy điện Cần Đơn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng, có trụ sở tại xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai. Công ty là đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty Sông Đà, với hoạt động kinh doanh chủ yếu gắn với việc vận hành nhà máy thủy điện và bán điện thương phẩm.

Việc duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ điều kiện thủy văn không thuận lợi, khiến sản lượng điện và lợi nhuận quý III cùng suy giảm.

Lợi nhuận quý III giảm gần 26%, nợ phải trả tăng hơn 101 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thủy điện Cần Đơn ghi nhận doanh thu thuần đạt 152,75 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm xuống còn 42,49 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 110,26 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 16% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm khoảng 66%, còn 2,64 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 12,27 tỷ đồng, cao hơn khoảng 6,75 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Thủy điện Cần Đơn còn 78,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 26% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE ngày 22/10/2026, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm chủ yếu đến từ điều kiện thời tiết không thuận lợi. Lượng mưa trong quý III ít hơn cùng kỳ năm 2025, khiến sản lượng điện sản xuất và doanh thu bán điện đều đi xuống.

Cụ thể, sản lượng điện trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 đạt 161,8 triệu kWh, giảm gần 18% so với mức 196,9 triệu kWh cùng kỳ năm trước. Bên cạnh yếu tố sản lượng, doanh nghiệp cho biết chi phí phát sinh trong kỳ cũng cao hơn do giá nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào khác tăng theo thị trường, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện Cần Đơn ghi nhận doanh thu thuần 304,6 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,68 tỷ đồng, giảm gần 15% so với lợi nhuận 9 tháng năm 2025.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Thủy điện Cần Đơn sụt giảm do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến sản lượng điện thương phẩm. (Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026)

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.488,18 tỷ đồng, tăng khoảng 108,36 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 90,53 tỷ đồng, xuống còn 119,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng mạnh, đưa giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn sau dự phòng lên 268 tỷ đồng, cao hơn 138 tỷ đồng so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng khoảng 67,7 tỷ đồng, lên 850,44 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 741,18 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Thủy điện Cần Đơn tại cuối tháng 9/2026 tăng hơn 101 tỷ đồng, lên 418,56 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 235,03 tỷ đồng, tăng gần 88% so với thời điểm đầu năm.

Biến động lớn tập trung ở khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận khi chỉ tiêu này tăng từ 1,12 tỷ đồng đầu năm lên 111,51 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026. Đây cũng là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính chỉ còn khoảng 192,3 tỷ đồng, giảm gần 9 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.069,62 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 169,51 tỷ đồng.