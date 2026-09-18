Thủy điện Buôn Kuốp cảnh báo xả tràn hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3

Hồ thủy điện Buôn Kuốp có dung tích nhỏ nên phải được điều tiết, xả tràn để bảo đảm mực nước không vượt mực nước dâng bình thường

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa có thông báo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk về việc cảnh báo điều tiết, xả tràn hồ chứa Buôn Kuốp và Srêpốk 3. Công ty đề nghị các địa phương vùng hạ du chủ động thông tin đến người dân để phòng tránh.

Theo Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Nguyễn Đức, lưu vực sông Srêpốk đã bước vào mùa mưa. Thời gian gần đây, lượng mưa trên lưu vực gia tăng, kéo theo lưu lượng nước về các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 tăng lên.

Tại thời điểm 14 giờ ngày 18/9, lưu lượng về hồ Buôn Kuốp đạt 333 m³/s, cao hơn lưu lượng chạy máy tối đa 316 m³/s. Hồ Srêpốk 3 có lưu lượng về 373 m³/s, trong khi lưu lượng chạy máy đạt 398 m³/s. Cả hai hồ chưa thực hiện xả tràn.

Mực nước hồ Buôn Kuốp lúc 14 giờ ngày 18/9 là 409,65 m, trong khi mực nước dâng bình thường 412 m. Hồ Srêpốk 3 có mực nước 269,74 m, gần mực nước cao nhất trước lũ 270,5 m.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, hai hồ có dung tích tương đối nhỏ. Khi nhu cầu sử dụng điện của hệ thống giảm, nhất là vào cuối tuần và các thời điểm thấp điểm, nhà máy có thể giảm công suất hoặc không khai thác. Trong khi đó, nếu nước vẫn tiếp tục về hồ, mực nước sẽ gia tăng.

Khi đó, các hồ phải được điều tiết, xả tràn để bảo đảm mực nước không vượt mực nước dâng bình thường đối với hồ Buôn Kuốp và mực nước cao nhất trước lũ đối với hồ Srêpốk 3, theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.

Căn cứ diễn biến lưu lượng về hồ và dự báo khí tượng thủy văn, Công ty dự kiến từ ngày 19/9 sẽ phải điều tiết xả tràn hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3. Lưu lượng xả dự kiến từ 36-106 m³/s và có thể cao hơn tùy tình hình thực tế.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp dự kiến điều tiết, xả tràn hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3 với lưu lượng dự kiến 36-106 m³/s từ ngày 19/9

Theo ông Nguyễn Đức, đây là lưu lượng xả nhỏ, thường xuyên được thực hiện trong thời kỳ mùa lũ những năm qua. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn vùng hạ du, các địa phương cần phổ biến thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty đề nghị các đơn vị khai thác du lịch tại thác Đrây Nur và thác Drây Sáp thường xuyên theo dõi thông tin vận hành hồ chứa, nhất là trong thời gian hồ xả tràn. Hoạt động khai thác du lịch dọc sông tại thác Đrây Nur phải tuân thủ đầy đủ các nội dung theo Quy chế phối hợp đã ký kết.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn trên lưu vực. Khi thực hiện điều tiết, xả tràn, Công ty sẽ thông tin, thông báo theo quy định. Các thông số vận hành hồ chứa được cập nhật trực tuyến để các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hiện quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện trên hệ thống lưu vực sông Sêrêpốk gồm: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3.