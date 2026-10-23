Thuỵ Điển biến xe điện thành nguồn năng lượng dự phòng khủng hoảng

Người dân di chuyển trên đường phố tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nếu việc khai thác mang lại hiệu quả, đội xe điện có thể lưu trữ lượng điện tương đương mức tiêu thụ trong một ngày của 700 hộ gia đình hoặc cung cấp công suất tương đương 2,5 tua-bin gió. Dự án sử dụng công nghệ sạc hai chiều V2G, cho phép xe điện không chỉ tiếp nhận điện khi sạc mà còn truyền điện trở lại các tòa nhà hoặc lưới điện. Nhờ đó, xe điện có thể trở thành một phần tích cực của hệ thống năng lượng thay vì chỉ tiêu thụ điện.

Hiện khoảng 25% số xe điện trong đội xe của chính quyền Stockholm tương thích với công nghệ V2G. Lịch trình sử dụng xe của thành phố cũng thuận lợi cho việc triển khai công nghệ này, do nhiều phương tiện thường đỗ và cắm sạc trong thời gian dài, tạo điều kiện tích trữ và cung cấp điện mà không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thường ngày. Nghiên cứu cũng cho thấy việc điều chỉnh thời gian sạc vào thời điểm giá điện thấp có thể giúp thành phố giảm chi phí sạc tới 36%. Khi áp dụng sạc hai chiều, thành phố còn có thể bán điện trở lại lưới điện và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hệ thống điện, qua đó tạo thêm nguồn thu.

Bà Asa Lindhagen, Ủy viên Hội đồng thành phố Stockholm phụ trách Môi trường và Khí hậu, cho biết ngoài lợi ích kinh tế, công nghệ này còn có ý nghĩa đối với công tác ứng phó khủng hoảng. Trong trường hợp mất điện, xe điện có thể cung cấp nguồn điện dự phòng cho các địa điểm thiết yếu, trong đó có viện dưỡng lão và những cơ sở phục vụ các hoạt động xã hội quan trọng của thủ đô.

Nhằm khai thác tiềm năng này, Stockholm cần đưa yêu cầu tương thích với công nghệ V2G vào quá trình mua sắm xe điện trong thời gian tới. Chính quyền thành phố dự kiến triển khai một dự án thí điểm nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trên thực tế.