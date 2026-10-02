Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 trước 3 tháng

Chủ động khai thác hiệu quả nguồn nước

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất của Công ty Thủy điện Bản Vẽ dự kiến đạt 934,8 triệu kWh, tương đương 102% kế hoạch năm. Các tổ máy được duy trì vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ không xảy ra sự cố. Hệ số khả dụng lũy kế đạt 99,82%, tỷ lệ điện tự dùng ở mức 0,56%, trong khi tỷ lệ dừng máy do sự cố bằng 0%. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt kế hoạch đề ra.

Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cán mốc 917 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 trước 3 tháng. Ảnh: ĐVCC.

Việc hoàn thành kế hoạch sản lượng ngay từ cuối tháng 9 cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành nhà máy, đồng thời phản ánh khả năng chủ động của Công ty trong khai thác nguồn nước và điều tiết hồ chứa phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Theo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, ngay từ đầu năm 2026, mực nước hồ đạt 199,8 m, gần mực nước dâng bình thường 200 m. Lưu lượng nước về hồ trong mùa cạn tương đối thuận lợi, ngoại trừ tháng 6; bình quân 9 tháng đầu năm đạt 155,93 m³/s.

Nguồn nước thuận lợi là một trong những yếu tố tạo điều kiện để nhà máy hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng. Tuy nhiên, cùng với lợi thế về thủy văn, Công ty đã chủ động tính toán phương án điều tiết hồ chứa, sử dụng nguồn nước để phát điện theo yêu cầu huy động của hệ thống, đồng thời bảo đảm cấp nước cho hạ du và tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Vận hành linh hoạt, bảo đảm an toàn hồ chứa

Trong những tháng đầu mùa lũ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tăng cường phát điện nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời duy trì dung tích phòng lũ theo quy định, hạn chế lượng nước phải xả qua tràn.

Song song với đó, doanh nghiệp chủ động tích nước ở mức phù hợp để phục vụ phát điện trong những tháng cuối năm. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được triển khai theo kế hoạch; các khiếm khuyết thiết bị được xử lý kịp thời nhằm duy trì độ tin cậy và khả dụng của các tổ máy, đặc biệt trong những thời điểm hệ thống điện có nhu cầu huy động cao.

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc duy trì hiệu suất vận hành của nhà máy. Khi hệ thống điện cần huy động, các tổ máy được bảo đảm trạng thái sẵn sàng, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải và hỗ trợ vận hành an toàn hệ thống.

Biểu đồ trong tài liệu cho thấy sản lượng điện của Công ty Thủy điện Bản Vẽ có sự biến động qua các năm 2023-2026, trong đó năm 2026 đã đạt 917 triệu kWh vào ngày 28/9 và dự kiến cả năm đạt 934,8 triệu kWh. Kết quả này giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao trước thời hạn 3 tháng.

Gắn sản xuất điện với trách nhiệm môi trường

Đối với một nhà máy thủy điện, hiệu quả sản xuất không chỉ được thể hiện qua sản lượng điện mà còn gắn với yêu cầu quản lý, điều tiết nguồn nước và bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ chủ động khai thác hiệu quả nguồn nước, duy trì các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Ảnh: EVNGENCO1.

Trong quá trình vận hành, Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện điều tiết hồ theo quy định, vừa khai thác nguồn nước phục vụ phát điện, vừa bảo đảm cấp nước hạ du và tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn với việc theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn và chuẩn bị phương án ứng phó với các tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu kép trong vận hành thủy điện: khai thác tối ưu nguồn tài nguyên nước để phát điện nhưng đồng thời phải bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn hạ du và tuân thủ các quy định về điều tiết nguồn nước.

Tập trung vận hành an toàn trong những tháng cuối năm

Trong những tháng cuối năm 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ xác định tiếp tục vận hành an toàn hồ chứa và các tổ máy, điều tiết nguồn nước theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, phấn đấu đưa mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường.

Cùng với đó, Công ty tiếp tục tăng cường quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và bảo đảm an toàn lao động nhằm duy trì độ tin cậy của các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Việc hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 3 tháng tạo thêm dư địa để Công ty chủ động trong công tác vận hành những tháng cuối năm. Trọng tâm không chỉ là duy trì sản lượng mà còn bảo đảm an toàn hồ chứa, tối ưu hóa nguồn nước và duy trì độ tin cậy của thiết bị.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gắn chặt với sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với diễn biến thời tiết, kết quả vận hành của Thủy điện Bản Vẽ cho thấy vai trò của việc quản trị nguồn nước, quản lý kỹ thuật và chủ động ứng phó thiên tai trong quá trình phát triển nguồn điện theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.