Thủy điện An Khê – Ka Nak nâng cao kỹ năng lao động, làm chủ công nghệ

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kỹ năng nghề, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đối với mỗi người lao động, việc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và làm chủ công nghệ không chỉ giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tạo nền tảng để thích ứng với những yêu cầu mới của công việc.

Nhận thức rõ điều đó, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak chú trọng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kỹ năng nghề, giúp cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức tự học, chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện năng lực thực hành và phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Kỹ năng vững vàng – Nền tảng vận hành an toàn, hiệu quả

Đối với ngành Điện, năng lực chuyên môn và tác phong làm việc của người lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với an toàn con người, thiết bị và công trình. Mỗi thao tác chính xác, mỗi quy trình được thực hiện nghiêm túc và mỗi tình huống được xử lý đúng chuyên môn đều góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, cán bộ công nhân viên đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, từ quản lý, vận hành, sửa chữa thiết bị đến các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ sản xuất. Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người lao động đều có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Kết quả sản xuất điện là minh chứng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 435,96 triệu kWh, tương đương 69,09% kế hoạch năm (631 triệu kWh) và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025 (414,44 triệu kWh). Trong đó, Nhà máy Thủy điện An Khê đạt 388,24 triệu kWh, Nhà máy Thủy điện Ka Nak đạt 47,72 triệu kWh.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác quản lý, vận hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ lao động có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm chủ thiết bị, công nghệ. Đây cũng là động lực để cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tiếp tục nâng cao năng lực thực tiễn, tuân thủ quy trình an toàn, cải tiến phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, làm chủ thiết bị, công nghệ, góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả

Học tập suốt đời – Động lực phát triển của Cán bộ công nhân viên

Xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak quan tâm tổ chức và bố trí cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và hoàn thiện năng lực thực hiện nhiệm vụ. Công tác đào tạo được gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, sửa chữa thiết bị và bảo đảm an toàn trong sản xuất điện.

Bên cạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Công ty khuyến khích cán bộ công nhân viên chủ động tự học, tích cực trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc kết hợp giữa đào tạo có hệ thống với học hỏi từ công việc hằng ngày giúp người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, nghiên cứu sáng kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến thiết thực cần được phát huy trong từng lĩnh vực công tác, góp phần tiết kiệm nguồn lực, nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Qua đó, Thủy điện An Khê - Ka Nak từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực và tác phong chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, làm chủ thiết bị, công nghệ, góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả

Lan tỏa tinh thần học hỏi – Xây dựng Thủy điện An Khê - Ka Nak phát triển bền vững

Thông qua các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Thủy điện An Khê - Ka Nak hướng tới lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nâng cao nhận thức về giá trị của lao động có trình độ, chuyên môn và tác phong chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ công nhân viên nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lượng công việc và đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak hãy bắt đầu từ những hành động thiết thực: chủ động học hỏi, nghiêm túc tuân thủ quy trình, làm việc an toàn, tích cực chia sẻ kinh nghiệm và mạnh dạn đề xuất các giải pháp cải tiến. Những nỗ lực được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên sự chuyển biến tích cực trong từng vị trí công tác, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Nâng cao trình độ, vững vàng chuyên môn, làm chủ công nghệ và đề cao trách nhiệm chính là cách mỗi cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng Công ty phát triển bền vững.