Mới đây, diễn viên Thúy Diễm thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh Lương Thế Thành được đề cử tại Male Icon Awards 2026. Không chỉ chia sẻ thành tích mới của ông xã, Thúy Diễm còn hài hước kêu gọi khán giả bình chọn bằng dòng trạng thái thân mật khiến nhiều người thích thú.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm viết ngắn gọn "Bình chọn cho ông chả húi 1 nách 2 con nhà em ạ". Đi kèm lời nhắn là hình ảnh Lương Thế Thành xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen, được giới thiệu tại hạng mục Actor of the Year của Male Icon Awards 2026.

Thúy Diễm hài hước kêu gọi khán giả bình chọn cho ông xã Lương Thế Thành tại Male Icon Awards 2026.

Cách gọi chồng của Thúy Diễm nhanh chóng trở thành điểm nhấn. Thay vì một lời chúc trang trọng, Thúy Diễm lựa chọn cách thể hiện gần gũi, vừa nhắc đến vai trò làm cha của Lương Thế Thành, vừa cho thấy sự tự hào trước thành tích nghệ thuật mới của người bạn đời.

Tin vui đến trong thời điểm đặc biệt với gia đình Thúy Diễm. Đầu tháng 10/2026, nữ diễn viên hạ sinh con thứ hai, một bé gái, sau khoảng tám năm kể từ lần đầu làm mẹ. Việc gia đình có thêm thành viên mới khiến cuộc sống của Thúy Diễm và Lương Thế Thành có nhiều thay đổi.

Trước đó, Lương Thế Thành cũng trực tiếp thông báo niềm vui được đề cử. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy vinh dự khi góp mặt trong hạng mục Actor of the Year, đồng thời xem sự ghi nhận này là động lực để tiếp tục nỗ lực trên con đường nghệ thuật.

Lương Thế Thành đón tin vui được đề cử giải thưởng diễn xuất giữa thời điểm gia đình vừa chào đón con gái thứ hai.

Male Icon Awards là giải thưởng do Men’s Folio Vietnam tổ chức, tôn vinh những cá nhân tạo dấu ấn trong văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống. Đối với Lương Thế Thành, đề cử năm nay diễn ra khi anh đang tích cực làm mới hình ảnh trên cả màn ảnh truyền hình lẫn điện ảnh.

Năm 2026 ghi nhận nhiều hoạt động đáng chú ý của nam diễn viên. Trên màn ảnh nhỏ, Lương Thế Thành gây bàn luận với vai Dũng trong Bóng ma hạnh phúc. Khác với những nhân vật chính diện quen thuộc, vai diễn này khiến khán giả phản ứng mạnh bởi tính cách và những lựa chọn gây tranh cãi.

Thúy Diễm từng chia sẻ rằng khi Bóng ma hạnh phúc phát sóng, không ít khán giả tìm đến trang cá nhân của cô để bày tỏ sự bức xúc với nhân vật do chồng đảm nhận. Tuy nhiên, Thúy Diễm hiểu đây là phản ứng dành cho vai diễn và luôn ủng hộ Lương Thế Thành thử sức với những hình tượng khác biệt.

Lương Thế Thành gây chú ý với vai Dũng trong Bóng ma hạnh phúc, đánh dấu sự thay đổi so với những hình tượng quen thuộc trước đây.

Trên màn ảnh rộng, sau Hoàng tử quỷ và Mesdames Thanh Sắc, Lương Thế Thành tiếp tục góp mặt trong Trại giam hạnh phúc, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 20/11. Nam diễn viên đảm nhận nhân vật Long Đầu Bò, một phạm nhân có ngoại hình dữ dằn và tính cách nguy hiểm.

Để hóa thân thành nhân vật, Lương Thế Thành phải cạo trọc đầu, sử dụng hình xăm giả phủ nhiều vị trí trên cơ thể và dành hàng giờ hóa trang mỗi ngày. Sự thay đổi ngoại hình khiến chính Thúy Diễm cũng bất ngờ. Nữ diễn viên từng hài hước kể chuyện không muốn chồng ngủ chung khi anh mang tạo hình xăm trổ về nhà.

Nam diễn viên gây bất ngờ với tạo hình đầu trọc, xăm trổ khi hóa thân thành phạm nhân Long Đầu Bò trong Trại giam hạnh phúc.

Dù vậy, Thúy Diễm vẫn là người tích cực động viên chồng nhận những vai khó. Cùng hoạt động nghệ thuật, Thúy Diễm hiểu áp lực của việc thay đổi hình tượng sau nhiều năm gắn với những nhân vật hiền lành, lịch lãm.

Đằng sau các vai diễn gai góc, Lương Thế Thành hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình. Thúy Diễm mới đây còn khoe khoảnh khắc chồng bế con gái nhỏ trước giờ tham gia hoạt động quảng bá phim. Hình ảnh đời thường của nam diễn viên tạo sự đối lập thú vị với nhân vật phản diện anh đảm nhận trên màn ảnh.

Lương Thế Thành từng cho biết đã chủ động hạn chế nhận dự án mới để đồng hành cùng Thúy Diễm trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ. Nam diễn viên vẫn duy trì một số hoạt động sân khấu và quảng bá phim nhưng ưu tiên thời gian dành cho gia đình.

Sau một thập kỷ kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi cách cả hai đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Với Thúy Diễm, việc chia sẻ đề cử của chồng không chỉ là lời kêu gọi bình chọn mà còn là dịp để bày tỏ sự ủng hộ dành cho người bạn đời.

Sau 10 năm kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vẫn luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Hiện tại, Thúy Diễm cùng gia đình đang tận hưởng niềm vui đón thành viên mới, trong khi Lương Thế Thành có thêm cơ hội được ghi nhận sau hơn hai thập kỷ theo đuổi diễn xuất. Kết quả Male Icon Awards 2026 vẫn chưa được công bố, nhưng sự động viên của Thúy Diễm đã mang đến một khoảnh khắc đáng chú ý trước thềm giải thưởng.