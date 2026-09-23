Thùy Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh cưới

Tối 23/9, hôn lễ của Thùy Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh diễn ra tại một nhà hàng ở Hà Nội. Ngày vui của cả hai có sự tham dự của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp. Đông đảo nghệ sĩ như Trung Hiếu, Trọng Nhân, Minh Tiệp, Công Lý, Mạnh Hưng, Doãn Quốc Đam... đến chúc phúc vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh.

Không gian hôn lễ được trang hoàng tỉ mỉ, nhiều hoa tươi, với tông màu xanh, hồng, tím. Trong ngày đặc biệt, cô dâu diện đầm ren cúp ngực gợi cảm. Thùy Anh kết hợp thêm phụ kiện là găng tay ren dáng dài qua khuỷu tay cùng chất liệu và họa tiết với váy cưới. Nữ diễn viên phối khăn voan cài tóc dáng dài, dây chuyền và bó hoa cầm tay. NSƯT Ngọc Quỳnh lịch lãm với bộ vest trắng, cài nơ. Cả hai rạng rỡ, lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, đồng nghiệp.

Thùy Anh và NSƯT Ngọc Quỳnh tổ chức lễ cưới vào tối 23/9 tại Hà Nội. Ảnh: @victoriatran/FB Mạnh Hưng.

Sau khi đón khách, cô dâu, chú rể bước vào lễ đường, tiến hành các nghi thức trong lễ cưới.

Cả hai trải qua hai năm gắn bó, đồng hành trước khi đi đến quyết định tổ chức lễ cưới. Thùy Anh cho biết Ngọc Quỳnh là người chu đáo và luôn biết cách chăm lo cho gia đình. Bên cạnh công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, nữ diễn viên còn kinh doanh nên phần lớn việc nhà được Ngọc Quỳnh chủ động san sẻ.

"Anh Quỳnh đã hỗ trợ Thùy Anh rất nhiều, các vấn đề, từ con cái hay gia đình anh đều lo lắng hết cho tôi. Yêu một người cùng nghề, không có bất kỳ áp lực gì cả, vì sẽ dễ đồng cảm, hiểu nhau và có nhiều chuyện để nói hơn", diễn viên bày tỏ.

Trong khi đó, Ngọc Quỳnh cho biết điều anh trân trọng nhất trong mối quan hệ của cả hai chính là sự thấu hiểu và sẻ chia. "Tôi và Thùy Anh đồng hành với nhau trong mọi điều của cuộc sống. Điều quan trọng trong một mối quan hệ là phải hiểu nhau. Khi đã hiểu nhau, chúng ta có thể hỗ trợ đối phương rất nhiều. Còn nếu không hiểu nhau thì dù có muốn hỗ trợ, người kia cũng chưa chắc sẵn sàng đón nhận", Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu, Hai trái tim vàng, Nhà trọ Balanha…

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trước Hoa sữa về trong gió, anh đóng nhiều phim truyền hình như Hoa hồng trên ngực trái, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, Biệt dược đen...