Bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An), cho biết giấc ngủ là một quá trình sinh lý thiết yếu nhằm duy trì cân bằng nội môi, phục hồi năng lượng và điều hòa hệ thần kinh - nội tiết của cơ thể. Theo các nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế thận học Clinical Kidney Journal và Kidney Medicine, rối loạn giấc ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hệ thần kinh hay tim mạch mà còn có mối liên hệ mật thiết với sự khởi phát và tiến triển của bệnh thận mạn tính.

Các nghiên cứu phân tích tổng hợp trên hàng triệu người tham gia cho thấy thời lượng ngủ quá ngắn có liên quan trực tiếp đến sự suy giảm độ lọc cầu thận. Cụ thể, so với nhóm ngủ đủ từ 7 - 8 giờ mỗi đêm thì những người ngủ dưới 4 giờ/đêm và dưới 5h/đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn lần lượt khoảng 41% và 46%.

Một số nguyên nhân và các yếu tố thúc đẩy thức khuya, thiếu ngủ bao gồm: Áp lực tâm lý và công việc, stress kéo dài làm kích hoạt trục hạ đồi - tuyến yên - thượng thận, duy trì trạng thái tỉnh táo quá mức vào ban đêm khó đi vào giấc ngủ. Lạm dụng thiết bị điện tử (Ánh sáng xanh), thói quen sử dụng điện thoại, máy tính trước khi ngủ gây ức chế tuyến tùng tiết ra melatonin là hormone điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ.

Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt bất hợp lý, thức khuya xem phim, chơi game, làm việc theo ca kíp (ca đêm) làm đảo lộn nhịp sinh học tự nhiên ngày - đêm của cơ thể. Cùng yếu tố bệnh lý đi kèm, đau mạn tính, tiểu đêm nhiều lần, hội chứng chân không yên hoặc ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở người thừa cân, béo phì.

Thức khuya và ngủ không đủ thời gian không chỉ là một thói quen sinh hoạt tiêu cực mà còn là yếu tố nguy cơ thúc đẩy suy giảm chức năng thận. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An), thận là cơ quan có hệ thống mạch máu được phân bổ tới từng tổ chức cầu thận (mỗi thận có khoảng 1 triệu tổ chức cầu thận) với lưu lượng máu qua thận mỗi ngày khoảng 1.500 - 1.600 và tiến hành lọc khoảng 150 - 200 lít dịch mỗi ngày.

Thiếu ngủ kéo dài gây tổn thương thận do rối loạn nhịp sinh học và điều hoà huyết áp (bình thường huyết áp có xu hướng giảm về ban đêm); rối loạn nội tiết và chuyển hoá, phản ứng viêm và stress oxy hoá. Nếu tình trạng trên kéo dài có thể dẫn đến xơ hoá cầu thận, tăng protein niệu và giảm độ lọc cầu thận.

Để bảo vệ chức năng thận và duy trì nhịp sinh học khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp sau:

Thiết lập giấc ngủ sinh lý: Duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy cố định (kể cả cuối tuần), lý tưởng nhất là đi ngủ trước 23:00. Ngủ muộn dù đủ tiếng vẫn làm xáo trộn nhịp sinh học của thận.

Đảm bảo thời gian ngủ đủ từ 7 - 8 giờ mỗi đêm đối với người trưởng thành. Hạn chế tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử phát ánh sáng xanh ít nhất 60 - 90 phút trước khi ngủ.

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch - thận: Theo dõi định kỳ huyết áp, đường huyết và chức năng thận. Thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh bằng cách giảm lượng muối (< 5g/ngày, tuỳ theo giai đoạn của bệnh thận, tình trạng huyết áp, phù…), hạn chế đạm động vật quá mức, kiểm soát cân nặng và tránh lạm dụng thuốc giảm đau kháng viêm; hạn chế đồ ăn khuya, nước ngọt, trà, cà phê hoặc hút thuốc lá.

Tăng cường vận động thể lực: Tập luyện thể dục đều đặn (như đi bộ, bơi lội, yoga) ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện độ nhạy insulin, điều hòa huyết áp và nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu. Tránh tập sát giờ ngủ trong vòng 3 giờ.

Khám sức khỏe định kỳ: đặc biệt với những người có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường hoặc làm việc ca đêm, nên đi kiểm tra chức năng thận mỗi 6 - 12 tháng.

Lưu ý, thức khuya và ngủ không đủ thời gian không chỉ là một thói quen sinh hoạt tiêu cực mà còn là yếu tố nguy cơ thúc đẩy suy giảm chức năng thận thông qua cơ chế tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và kích hoạt phản ứng viêm. Để bảo vệ sức khoẻ toàn diện chúng ta cần điều chỉnh kế hoạch học tập, làm việc và sinh hoạt đúng cách để có được chất lượng cuộc sống tốt nhất.