Đoàn công tác làm việc với UBND xã Chợ Đồn.

Năm 2026, công an hai địa phương đã phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị chức năng cũng thường xuyên rà soát, xử lý những vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Cụ thể, xã Chợ Đồn tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, thu hút 2.186 lượt người tham gia; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THPT Chợ Đồn.

Phường Đức Xuân tổ chức 55 buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và trường học, với 7.195 lượt người tham gia; vận động 7.186 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến đường nhánh vẫn tái diễn khi vắng lực lượng chức năng. Công tác ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy và tuyên truyền, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển còn hạn chế.

Đoàn công tác đề nghị hai địa phương bám sát lộ trình thực hiện Đề án, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thôn, tổ dân phố; chủ động xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết.

Các địa phương cần đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở các thôn xa trung tâm và học sinh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và vi phạm của thanh thiếu niên.