Thương vụ làm đầu mối kết nối doanh nghiệp

Ngày 25/11/2026, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Dublin (Ai-len), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-len cùng Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ai-len 2026. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Ai-len Phạm Toàn Thắng phát biểu chào mừng. Ông Stephen Curran, Giám đốc Đơn vị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm Ai-len, phát biểu khai mạc. Về phía tổ chức xúc tiến thương mại Ai-len, ông Patrick O’Riordan, Giám đốc phụ trách ASEAN của Enterprise Ireland, trình bày góc nhìn về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ai-len 2026.

Phát biểu tại diễn đàn và điều phối phiên xúc tiến thương mại, ông Lê Đình Bá, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ai-len, nhấn mạnh dư địa mở rộng thương mại theo cả hai chiều. Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam được ông dẫn tại diễn đàn, kim ngạch thương mại hàng hóa hai nước trong 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Ai-len đạt 904 triệu USD, tăng 40,9%; nhập khẩu đạt 2,69 tỷ USD, trong đó hàng điện tử chiếm khoảng 88%.

Ông Lê Đình Bá lưu ý doanh nghiệp cần kiểm tra quy tắc xuất xứ và yêu cầu đối với từng mặt hàng để tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Một cơ hội hợp tác ông nêu là doanh nghiệp công nghệ thực phẩm Ai-len cùng nhà chế biến Việt Nam cải thiện chất lượng và kéo dài thời hạn bảo quản sản phẩm.

Để duy trì kết nối sau diễn đàn, Thương vụ sẵn sàng phối hợp với Enterprise Ireland và các hiệp hội ngành hàng để giới thiệu nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà cung ứng hoặc đối tác công nghệ phù hợp. Với những vướng mắc cụ thể về thương mại, Thương vụ có thể chuyển câu hỏi đến cơ quan có thẩm quyền. Để việc giới thiệu sát nhu cầu, ông Lê Đình Bá khuyến nghị doanh nghiệp nêu rõ loại đối tác cần tìm, quy cách sản phẩm, sản lượng dự kiến hoặc mục tiêu dự án.

Từ năng lực cung ứng đến hợp tác chuỗi cung ứng

Ở phiên xúc tiến thương mại, các hiệp hội Việt Nam giới thiệu năng lực cung ứng trong các ngành da giày, dệt may, gỗ, thủ công mỹ nghệ và bao bì. Từ góc nhìn ngành dệt may, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đề xuất kết hợp năng lực sản xuất của Việt Nam với thế mạnh của đối tác Ai-len về tái chế và công nghệ. Hợp tác có thể bắt đầu từ những việc cụ thể như thử nghiệm vật liệu tái chế hoặc cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc cho một dòng sản phẩm.

Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ai-len 2026.

Các phần giới thiệu của doanh nghiệp cũng cho thấy cơ hội hợp tác trải rộng từ hàng hóa tới dịch vụ. Công ty cổ phần Nông nghiệp RYB giới thiệu các nông sản đặc sản như bưởi, vải thiều và trà Shan Tuyết; Total Feeling Specialty Coffee giới thiệu sự đa dạng của cà phê Việt Nam. Công ty TNHH Greenovation Packaging đưa ra ví dụ về kinh tế tuần hoàn với pallet ép từ gỗ tái chế, hướng tới hợp tác với các nhà nhập khẩu, phân phối và doanh nghiệp logistics tại Ai-len. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Saigontourist Travel) mang đến góc nhìn về kết nối du lịch giữa hai thị trường.

Trong phần trình bày của các doanh nghiệp Ai-len, diễn đàn có sự tham gia của ông John Cullen, Tổng giám đốc Auranta và bà Phuong Vu, đồng sáng lập Databuckets. Cũng tại phiên này, bộ phận phụ trách Đông Nam Á của Bord Bia (Cơ quan Xúc tiến Thực phẩm Ai-len) trình chiếu video giới thiệu cơ hội xuất khẩu sản phẩm sữa, thịt bò và thủy sản Ai-len sang Việt Nam.

Phiên xúc tiến đầu tư giới thiệu ba hướng hợp tác: phát triển hệ sinh thái công nghệ sinh học và công nghệ cao, hạ tầng hàng không và năng lượng tái tạo.

Ông Ronnie Delany, Giám đốc Silverlake, giới thiệu Hanoi Biotech Park, dự án hướng tới phát triển khu đổi mới sáng tạo về khoa học sự sống và công nghệ cao. Bà Sarah Flynn, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược và quan hệ đối tác của DAA International, trình bày về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và cơ hội ứng dụng kinh nghiệm của Ai-len trong phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam. Ông Bernard Casey, Giám đốc điều hành kiêm Kỹ sư trưởng Anber Engineering Services, chia sẻ cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật phục vụ các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tại phiên kết nối sau diễn đàn, đại biểu hai nước có thêm thời gian trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác. Thương vụ sẵn sàng tiếp nhận đề nghị kết nối từ doanh nghiệp và phối hợp với các đối tác để tiếp tục những trao đổi đã bắt đầu tại Dublin.