Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo ứng phó mưa lớn trên địa bàn

Theo Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

LLVT phường Đào Duy Từ (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức hộ đê.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết để tập trung phòng, chống thiên tai.

Bí thư cấp ủy xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên bám sát cơ sở, nhất là những khu vực xung yếu, ngập lụt, có nguy cơ cao. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn trực tiếp tới cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả.

LLVT xã Tống Sơn xử lý sự cố tại kênh T2.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng bám sát diễn biến mưa lũ, hỗ trợ địa phương có nguy cơ cao, điều phối lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý các tình huống phát sinh; vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa theo quy trình và phù hợp thực tế, cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du. Các sự cố giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước phải được khẩn trương khắc phục, bảo đảm các hoạt động thiết yếu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; bảo đảm người dân không thiếu lương thực, nước sạch, chỗ ở an toàn; phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ sơ tán, huy động nguồn lực xã hội giúp người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tống Sơn khắc phục sự cố tại kênh T2.

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán nhân dân, tiếp tế nhu yếu phẩm, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tại các địa bàn xung yếu, khu vực ngập lụt, chia cắt; giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đến 16 giờ ngày 17-9, Thanh Hóa đã có mưa phổ biến từ 300 đến 500mm, một số nơi lượng mưa rất lớn; nhiều sông xuất hiện lũ vượt báo động. Riêng sông Bưởi tại trạm Kim Tân cao hơn báo động 3 là 1,37m. Toàn tỉnh đã có 41 địa phương chủ động sơ tán 1.016 hộ với 3.892 người đến nơi an toàn; các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm và 20 cống tiêu để tiêu úng. Mưa lũ đã làm 8.419 hộ bị ngập; 2.679 hộ với 10.061 người tại 18 xã, phường bị ảnh hưởng do đường vào khu dân cư ngập cục bộ. Nhiều tuyến giao thông bị ngập, sạt lở; khoảng 6.700ha sản xuất nông nghiệp bị ngập, trong đó có 3.777ha lúa, 1.673ha rau màu và 1.250ha mía.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Vân Du giúp nhân dân vận chuyển lương thực đến vị trí an toàn.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao thường xuyên cập nhật tình hình, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo.