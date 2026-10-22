Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu tại sở chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của hơn 6.500 đại biểu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu nghiên cứu 6 chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm và các nội dung triển khai của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị.