Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Thiết chế văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống, bản lĩnh chính trị và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Việc xây dựng, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa góp phần trực tiếp xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội, không ngừng củng cố sức mạnh chính trị, tinh thần của Quân đội.

Qua 5 năm triển khai, Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trước yêu cầu đột phá phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc ban hành Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 là hết sức cần thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo Tờ trình về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và các ý kiến thảo luận, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Đối với hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống, phòng truyền thống, cần rà soát, sắp xếp theo hướng tinh, gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Những bảo tàng hoạt động kém hiệu quả cần nghiên cứu phương án tổ chức lại, điều chuyển, tập trung hiện vật phù hợp; đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý, trưng bày và phát huy giá trị hiện vật; nghiên cứu phương án tập trung hiện vật về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ. Một số bảo tàng có ý nghĩa, giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng cần tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với hệ thống nhà văn hóa, cần căn cứ quy mô tổ chức, yêu cầu và tính chất nhiệm vụ để phân thành 5 nhóm, bảo đảm phù hợp với đặc điểm hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế, quân số, cấp bậc và tiêu chí bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ hoạt động tại nhà văn hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc bố trí lực lượng phục vụ hoạt động văn hóa cần theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đối với hệ thống thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh và phòng sinh hoạt chung, cần tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, văn hóa, cũng như phục vụ các hoạt động của đơn vị và đời sống tinh thần của bộ đội. Trên cơ sở đó, cần rà soát chặt chẽ, đầu tư xây mới, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, thống nhất; nghiên cứu đổi mới cách bố trí không gian, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động nhằm thu hút bộ đội tích cực tham gia, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả văn hóa đọc trong Quân đội, phát huy tối đa công năng của các thiết chế văn hóa hiện có gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động văn hóa.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị báo cáo Tờ trình về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.