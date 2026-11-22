Hoạt động đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang có những chuyển biến đáng chú ý. Thay vì chỉ phát triển các nhà máy, nhà kho và cơ sở logistics riêng lẻ, nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến việc mua lại những danh mục bất động sản và nền tảng vận hành hiện hữu. Những tài sản này cho phép nhà đầu tư nhanh chóng đạt được quy mô hoạt động đáng kể, tiếp cận mạng lưới khách thuê sẵn có và mở rộng đầu tư trong tương lai.

CTP - một trong những nhà phát triển và vận hành bất động sản công nghiệp, logistics niêm yết lớn nhất châu Âu, dự kiến tiếp nhận 7 tài sản đang hoạt động với tổng diện tích cho thuê thuần khoảng 504.000 m², cùng 6 quỹ đất phát triển có tiềm năng cung cấp thêm khoảng 585.000 m² diện tích cho thuê. Khi được phát triển hoàn thiện, tổng quy mô danh mục dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu m².

Bên cạnh các tài sản hiện hữu, thương vụ còn giúp CTP tiếp cận một nền tảng vận hành đã được thiết lập tại Việt Nam, bao gồm đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, cho thuê và quản lý tài sản.

Dòng vốn tổ chức ngày càng hướng đến các danh mục quy mô lớn và nền tảng vận hành

Thương vụ này phản ánh những chuyển động rộng hơn trên thị trường vốn bất động sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo báo cáo Capital Signals Q4/2026 của Savills, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt gần 200 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động đầu tư cũng đang tập trung ngày càng rõ nét vào nhóm nhà đầu tư lớn. Trong nửa đầu năm 2026, 25 nhà đầu tư lớn nhất khu vực chiếm 47% tổng giá trị giao dịch – tỷ trọng cao nhất kể từ ít nhất năm 2016. Các giao dịch có giá trị trên 500 triệu USD là động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng này, đặc biệt tại Singapore, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Không chỉ quy mô giao dịch, cấu trúc đầu tư cũng đang thay đổi. Trong năm 2026 tính đến thời điểm báo cáo, các bất động sản gắn với hoạt động vận hành, bao gồm trung tâm dữ liệu, khách sạn, cơ sở y tế và phân khúc nhà ở, chiếm 79% tổng giá trị các thương vụ đầu tư vào nền tảng tại châu Á – Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc đại lục. Các quỹ đầu tư tư nhân và đơn vị quản lý đầu tư thay thế chiếm 65% giá trị nhóm giao dịch này.

Ông Neil Brookes, Giám đốc Điều hành cấp cao, Thị trường Vốn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Savills.

Ông Neil Brookes, Giám đốc Điều hành cấp cao, Thị trường Vốn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Savills, phân tích “Các giao dịch quy mô lớn đang định hình ngày càng rõ hoạt động đầu tư bất động sản tại châu Á – Thái Bình Dương. Thay vì phát triển từng tài sản riêng lẻ, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những danh mục đã đi vào vận hành, qua đó nhanh chóng tiếp cận quy mô, nguồn thu và năng lực khai thác tại thị trường địa phương.

Theo vị chuyên gia này, với nền tảng sản xuất mở rộng và nhu cầu ngày càng cao đối với bất động sản công nghiệp, logistics hiện đại, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn này. Tuy nhiên, chất lượng tài sản, tính ổn định của dòng tiền và năng lực vận hành sẽ là những yếu tố quyết định.”

Vai trò của Việt Nam trong hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp đang chuyển biến

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã thu hút dòng vốn quốc tế nhờ vị thế là một điểm đến sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động sản xuất mở rộng, cùng với các chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng như Trung Quốc +1 (China Plus One), cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với nhà kho hiện đại, trung tâm phân phối và cơ sở công nghiệp.

Theo CTP[AN1] , khoảng 59% danh mục nằm tại miền Bắc, tạo điều kiện tiếp cận các cụm sản xuất quanh Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. 41% còn lại tập trung tại miền Nam, kết nối với các thị trường công nghiệp và tiêu dùng trọng điểm quanh TP.HCM.

Phân bổ địa lý này giúp nhà đầu tư tiếp cận hai vùng công nghiệp chủ lực của cả nước, đồng thời sở hữu kết hợp các tài sản đang vận hành và quỹ đất có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội, nhận định: “Thương vụ CTP – SLP cho thấy một chuyển biến quan trọng trong cách các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Việc mua lại một nền tảng hiện hữu có thể giúp nhà đầu tư gia nhập thị trường nhanh hơn, với lợi thế từ mạng lưới khách thuê sẵn có và kinh nghiệm vận hành tại địa phương".

Tuy nhiên, Bà Dung cho biết, giá trị của một danh mục không chỉ nằm ở quy mô tài sản mà còn ở khả năng tạo ra dòng tiền và tăng trưởng sau giao dịch. Bên cạnh chất lượng khách thuê và hiệu quả vận hành hiện tại, nhà đầu tư còn đánh giá khả năng mở rộng danh mục, tối ưu hóa hoạt động và khai thác các cơ hội phát triển mới.

Bà Dung khẳng định, hiện các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ thông qua việc sở hữu quỹ đất và tài sản, mà còn bằng việc xây dựng năng lực vận hành và phát triển những nền tảng đầu tư có giá trị dài hạn.”

Chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành sẽ định hình dòng vốn đầu tư trong tương lai

Vị trí và khả năng kết nối với các cụm sản xuất vẫn là những yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần đánh giá các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, cấu trúc hợp đồng thuê, mức độ đa dạng của cơ cấu khách thuê, tỷ lệ lấp đầy và chi phí vận hành. Đối với những danh mục bao gồm quỹ đất phát triển, tính sẵn sàng về pháp lý và khả năng triển khai các dự án trong tương lai cũng là những yếu tố cần được xem xét.

Điều này mở ra cơ hội để các chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư thông qua việc cải thiện công tác quản lý tài sản, minh bạch hóa thông tin vận hành và phát triển các danh mục có khả năng tạo ra nguồn thu bền vững.

Xét trên góc độ thị trường vốn, sự hình thành của những nền tảng công nghiệp và logistics có quy mô lớn hơn có thể thúc đẩy thêm các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), qua đó tạo thêm những phương thức để nhà đầu tư quốc tế gia nhập thị trường Việt Nam.

Khi Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò trong mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực, cơ hội trong giai đoạn tới sẽ không chỉ dừng lại ở việc thu hút thêm các cơ sở sản xuất mới. Quan trọng hơn, thị trường cần phát triển những tài sản bất động sản đạt tiêu chuẩn đầu tư tổ chức cùng các nền tảng vận hành đủ năng lực để thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn.