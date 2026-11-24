Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

CrowdStrike sẽ mua lại Zscaler trong một thương vụ trị giá 43,9 tỷ USD bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.

Đây là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực an ninh mạng, kết hợp hai tên tuổi lớn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dẫn tới các mối đe dọa ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Theo tin từ hãng tin Reuters, thỏa thuận này kết hợp giải pháp bảo vệ máy tính, máy chủ và các thiết bị khác của CrowdStrike với công nghệ bảo mật quyền truy cập của nhân viên vào các ứng dụng và dữ liệu của Zscaler, từ đó tạo ra một nền tảng an ninh mạng toàn diện hơn cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/11), cổ phiếu Zscaler tăng hơn 13%, đạt mức 220,52 USD/cổ phiếu, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức định giá 260,41 USD/cổ phiếu theo thỏa thuận. Trong khi đó, cổ phiếu CrowdStrike giảm gần 12%.

Chênh lệch giữa thị giá của cổ phiếu Zscaler và mức định giá cổ phiếu của công ty này trong thương vụ trên phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư rằng thương vụ sẽ phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng.

Ông Axel Rudolph, trưởng phân tích kỹ thuật chứng khoán tại công ty IG Group, nhận định: "Với quy mô của thương vụ cũng như tầm quan trọng của cả hai công ty, việc các cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra chống độc quyền là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng nhà chức trách chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn thương vụ này."

Thương vụ CrowdStrike - Zscaler diễn ra trong bối cảnh ngành an ninh mạng đang chứng kiến làn sóng hợp nhất, khi các công ty nỗ lực xây dựng những nền tảng rộng lớn hơn, cung cấp đa dạng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn tinh giản số lượng nhà cung cấp giải pháp bảo mật mà họ sử dụng.

Đối với CrowdStrike, thỏa thuận này còn mở ra cơ hội bán chéo sản phẩm, cho phép hãng tiếp cận khoảng 8.000 khách hàng của Zscaler là những đơn vị hiện chưa sử dụng các sản phẩm của CrowdStrike. Cơ sở khách hàng của Zscaler bao gồm các tập đoàn lớn như Unilever và United Airlines.

Nhu cầu về các công cụ an ninh mạng đã gia tăng trong bối cảnh các doanh nghiệp trên toàn cầu phải đối mặt với những cuộc tấn công ngày càng tinh vi. Sự phát triển của AI vừa dẫn tới việc tội phạm mạng dễ phát hiện và khai thác các lỗ hổng phần mềm hơn trước, nhưng cũng đồng thời giúp các cơ quan và tổ chức cải thiện các công cụ được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.

Các sự cố gián đoạn gần đây ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng và cơ quan chính phủ ở Mỹ, cùng với những lỗ hổng nghiêm trọng trong các phần mềm phổ biến như Java và PHP, đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc hơn về khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu.

Cổ đông của Zscaler sẽ nhận được 1,135 cổ phiếu CrowdStrike cho mỗi cổ phiếu họ đang nắm giữ. Tỷ lệ này tương ứng với phần bù (premium) khoảng 34% so với giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu Zscaler, đưa định giá vốn chủ sở hữu lên mức khoảng 42,46 tỷ USD.

Theo dự kiến, sau khi giao dịch hoàn tất vào nửa cuối năm 2027, cổ đông của CrowdStrike sẽ sở hữu khoảng 84% công ty hợp nhất. Ông George Kurtz, CEO của CrowdStrike, sẽ lãnh đạo công ty hợp nhất, còn CEO của Zscaler là ông Jay Chaudhry sẽ tiếp tục điều hành mảng kinh doanh Zscaler và tham gia hội đồng quản trị của CrowdStrike.

Hai công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập cho đến khi giao dịch hoàn tất. Thỏa thuận bao gồm điều khoản về khoản phí hủy hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD, theo đó Zscaler sẽ phải thanh toán khoản phí này nếu đơn phương rút lui trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chấp nhận lời chào mua từ một công ty khác.

CrowdStrike cho biết thương vụ này sẽ mở rộng thị trường mục tiêu của công ty thêm hơn 185 tỷ USD, đồng thời củng cố vị thế của hãng trên phạm vi rộng hơn các sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng. Theo ước tính, công ty sau sáp nhập sẽ đạt doanh thu định kỳ hàng năm hơn 10 tỷ USD, trong đó khoảng 3,9 tỷ USD đến từ Zscaler.

Thương vụ được công bố cùng thời điểm cả hai công ty đều đạt kết quả kinh doanh quý đầy ấn tượng.

Theo dữ liệu tổng hợp từ công ty LSEG, CrowdStrike dự báo doanh thu quý 4/2026 sẽ đạt từ khoảng 1,64 tỷ USD. Trước đó, doanh thu quý 3 của công ty tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,58 tỷ USD, vượt xa dự báo của giới phân tích.

Về phần mình, Zscaler ghi nhận doanh thu quý 3/2026 tăng 20%, đạt 949,3 triệu USD, cũng vượt dự báo của giới phân tích.