Thương vụ kết nối nguồn cung xơ dừa Việt Nam với doanh nghiệp Áo

Ngày 09/11/2026, Thương vụ Việt Nam tại Áo đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất, đóng gói rau quả nhà kính của Áo.

Kết nối nguồn cung xơ dừa Việt Nam cho doanh nghiệp Áo

Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp Áo bày tỏ nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp giá thể xơ dừa (coco coir growbag) từ Việt Nam để phục vụ canh tác thủy canh dâu tây, cà chua và rau ăn quả trong nhà kính.

Thương vụ đã trực tiếp khảo sát cơ sở sản xuất và dây chuyền phân loại, đóng gói của doanh nghiệp Áo. Doanh nghiệp hiện trồng và cung ứng nhiều chủng loại cà chua nhà kính như cà chua chuỗi, cà chua bi, cà chua cocktail nhiều màu cho hệ thống phân phối bán lẻ tại Áo.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Áo làm việc với doanh nghiệp sản xuất, đóng gói cà chua nhà kính tại Áo

Phía Áo giới thiệu xu hướng canh tác không dùng đất trong nhà kính, sử dụng giá thể hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường. Giá thể xơ dừa được ưa chuộng nhờ khả năng giữ nước tốt, thông thoáng, pH ổn định và phân hủy sinh học. Doanh nghiệp mong muốn tìm được nhà cung cấp Việt Nam có năng lực ổn định, chất lượng đồng đều và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường EU.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, thương mại song phương Việt Nam - Áo đạt 2,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; Việt Nam xuất siêu 1,9 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Áo đạt 2,3 tỷ USD, tăng 14,2%. Tuy nhiên, điện thoại các loại và linh kiện chiếm tới 77% kim ngạch xuất khẩu, cho thấy dư địa còn rất lớn để đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, đặc biệt là nông sản và vật tư nông nghiệp. Nhu cầu của doanh nghiệp Áo về giá thể xơ dừa là cơ hội để mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, khi Việt Nam có thế mạnh về nguyên liệu tự nhiên, còn Áo có nền nông nghiệp công nghệ cao và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Thương vụ giới thiệu Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu xơ dừa hàng đầu, với vùng nguyên liệu lớn tại đồng bằng sông Cửu Long và nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu giá thể sang châu Âu. Hiệp định EVFTA tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam tại thị trường Áo. Thương vụ cho biết sẽ giới thiệu các nhà cung cấp uy tín và hỗ trợ hai bên kết nối, trao đổi trực tiếp.

Mẫu xơ dừa đang sử dụng tại thị trường Áo

Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

Doanh nghiệp Áo cần nhập khẩu túi giá thể xơ dừa trồng dâu tây loại mở lỗ trên (Coco Top Open Growbag) với các thông số sau:

Doanh nghiệp quan tâm cần chuẩn bị: hồ sơ năng lực, catalogue và bảng thông số kỹ thuật sản phẩm, các chứng nhận hiện có, năng lực cung ứng theo tháng, báo giá tham khảo (FOB hoặc CIF) và khả năng gửi mẫu.

Các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực sản xuất, xuất khẩu giá thể xơ dừa đáp ứng các yêu cầu trên, xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Áo để được hỗ trợ kết nối:

Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Slovenia)

Email: trade@vietnamembassy.at

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo