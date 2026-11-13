Thương vụ Jollibee chuyển nhượng 11% cổ phần Highlands Coffee chưa hoàn tất

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 được Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố ngày 10/11, thương vụ chuyển nhượng 11% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu (SFVT) - pháp nhân sở hữu Highlands Coffee, cho đối tác Việt Nam vẫn chưa hoàn tất tại thời điểm 30/9/2026, do còn phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý và sự đồng ý của cổ đông.

Theo đó, tại thời điểm khóa sổ ngày 30/9, thỏa thuận chuyển nhượng 11% vốn tại SFVT cho CTCP Quốc tế Việt Thái (VTI) vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Tính đến ngày 10/11, các điều kiện đóng giao dịch và sự chấp thuận của cơ quan quản lý liên quan vẫn chưa được hoàn thành.

Câu chuyện chuyển giao quyền kiểm soát chuỗi cà phê này được JFC thông tin lần đầu vào ngày 23/9. Khi đó, tập đoàn có trụ sở tại Philippines đã gửi tài liệu công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán về việc công ty con sở hữu 100% vốn là JSF Investments Pte. Ltd. (trực thuộc Jollibee Worldwide Pte. Ltd. - JWPL) đã ký thỏa thuận mua bán cổ phần với VTI.

Đối tượng giao dịch là gần 1,5 triệu cổ phần, tương đương 11% tỷ lệ sở hữu tại SFVT - pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee tại Việt Nam.

VTI là doanh nghiệp tiếp thị và bán lẻ hàng tiêu dùng có trụ sở tại Việt Nam, do ông David Thái thành lập năm 1998, đồng thời là cổ đông sáng lập và giữ chức Giám đốc Điều hành của Highlands Coffee.

VTI đã đóng vai trò đối tác liên doanh của Jollibee Group tại SFVT từ năm 2011.

Trước giao dịch, VTI nắm giữ 40% cổ phần tại SFVT và Jollibee Group nắm giữ 60%. Khi thương vụ hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của VTI sẽ tăng từ 40% lên 51% để nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp, còn tỷ lệ sở hữu và lợi ích kinh tế của Jollibee Group sẽ giảm về mức 49%.

Mức giá thỏa thuận cho mỗi cổ phần là 1,6 triệu đồng (khoảng 60,24 USD). Tổng giá trị giao dịch bằng tiền mặt là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD, cộng các khoản điều chỉnh.

Theo hợp đồng mua bán, việc thanh toán được thực hiện trong một khoảng thời gian thỏa thuận sau khi hoàn tất giao dịch, đi kèm điều khoản điều chỉnh giá tăng lên dựa trên giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán và có mức trần giới hạn.

Dựa trên phương pháp định giá bội số, chỉ số EBITDA chuẩn hóa và hồ sơ tăng trưởng của doanh nghiệp, toàn bộ nền tảng cà phê Highlands Coffee tại Việt Nam được định giá vốn cổ phần ở mức 800 triệu USD.

Do giao dịch chưa hoàn tất tại ngày 30/9, trong báo cáo tài chính quý III/2026, JFC vẫn ghi nhận SFVT (được thuyết minh dưới tên nhóm SuperFoods Group) là công ty con hợp nhất với tỷ lệ sở hữu gián tiếp 60% và lợi ích của cổ đông không kiểm soát là 40%.

Theo số liệu tại ngày 30/9 sau khi đã loại trừ các số dư và giao dịch nội bộ tập đoàn, tổng tài sản hợp nhất của SuperFoods Group đạt 11.609 triệu peso (PHP) và tổng nợ phải trả đạt 10.126 triệu peso.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của JFC tại cùng thời điểm, giá trị thương hiệu Highlands Coffee được ghi nhận là 3.682 triệu peso và lợi thế thương mại (goodwill) phân bổ cho SuperFoods Group là 2.756 triệu peso.

Xét riêng kết quả tài chính tóm tắt trước khi loại trừ giao dịch nội bộ, trong 9 tháng đầu năm 2026, SuperFoods Group ghi nhận doanh thu đạt 11.215 triệu peso, so với mức 8.631 triệu peso cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận ròng đạt 509 triệu peso, so với 264 triệu peso của 9 tháng đầu năm 2025.

Cùng với việc duy trì hợp nhất trong kỳ báo cáo quý III/2026, số liệu vận hành của chuỗi Highlands Coffee cũng được công bố chi tiết.

Về mạng lưới điểm bán, tính đến ngày 30/9, Highlands Coffee vận hành tổng cộng 1.117 cửa hàng (gồm 983 cửa hàng tự sở hữu và 134 cửa hàng nhượng quyền), tập trung chủ yếu tại Việt Nam.

So với mốc 985 cửa hàng vào cuối năm 2025, chuỗi đã tăng ròng 132 cửa hàng trong 9 tháng, với 154 cửa hàng mở mới và 22 cửa hàng đóng cửa.

Về doanh thu toàn hệ thống, Highlands Coffee ghi nhận mức tăng 41% trong quý III/2026 so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng này, tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đóng góp 6%, đóng góp từ cửa hàng mới là 28% và tác động tỷ giá là 7%.

Về hiệu quả sinh lời ở cấp độ vận hành, chỉ số EBITDA của Highlands Coffee trong quý III/2026 đạt 662 triệu peso, giảm 0,5% so với mức 666 triệu peso của quý III/2025.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, EBITDA đạt 2.391 triệu peso, tăng 25% so với mức 1.909 triệu peso cùng kỳ năm 2025.