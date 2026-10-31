Thương vụ đấu giá gần 80 triệu cổ phiếu Seaprodex lại bất thành

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 2/11.

HNX cho biết, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (vào lúc 15h30 ngày 26/10) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex do SCIC sở hữu.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Seaprodex, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức. Như vậy, đây là lần thứ 2, HNX không thể tổ chức phiên bán đấu giá cổ phiếu Seaprodex do không có nhà đầu tư tham gia.

Theo kế hoạch ban đầu, SCIC sẽ đấu giá toàn bộ gần 80 triệu cổ phiếu SEA với giá khởi điểm cả lô hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra 9h ngày 2/11.

Khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi của Seaprodex.

Trước đó, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của SEA do SCIC sở hữu vào ngày 29/9 vì không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của công ty.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, SCIC sở hữu 63,38% vốn Seaprodex, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, còn lại 4,15% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ. Đáng chú ý, hai cổ đông này nắm khoảng 32,47% vốn - chỉ đứng sau SCIC. Cả hai đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường.

Đây được xem là một trong những khu đất “kim cương”, có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Nửa đầu năm nay, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.