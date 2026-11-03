Thương vụ Đại Dương tiếp tục mang tiền về cho Hodeco

Nguồn - Nhật Linh tổng hợp BCTC hợp nhất quý III/2026 Hodeco.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 116 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Trong quý, Hodeco có thêm 93 tỷ đồng doanh thu tài chính. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát sinh 41 tỷ đồng lãi khác đến từ nhận đền bù đất dự án.

Kết quả, Hodeco báo lãi sau thuế quý III hơn 63 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ do khoản lãi từ việc bán Công ty Đại Dương đã ghi nhận phần lớn vào năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 63 tỷ đồng, tăng 63%. Doanh thu tài chính đạt 96 tỷ đồng, giảm 88%. Lãi sau thuế đạt 165 tỷ đồng, giảm 73%.

Năm 2026, Hodeco đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 1.459 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện lần lượt 31% và 39% mục tiêu.

Tại ngày 30/9, tài sản của Hodeco khoảng 5.766 tỷ đồng. Tồn kho chiếm 1.503 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang tại một số dự án như The Light City, Ecotown Phú Mỹ, khu biệt thự Trần Phú - Vũng Tàu...

Danh mục dở dang dài hạn có giá trị 2.378 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại khu đô thị Phước Thắng, khu nhà ở Long Điền - TP HCM, khu đô thị Cỏ Mây và Khu du lịch Biển Đá Vàng - Lâm Đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ là 2.746 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm khoảng 58%. Khách hàng mua bất động sản trả tiền trước khoảng 278 tỷ đồng.

Trong quý III, cơ cấu doanh thu tài chính của Hodeco có 78 tỷ đồng đến từ lãi bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu - chủ đầu tư Khu du lịch Đại Dương (quy mô hơn 8.400 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hodeco đã công bố chuyển nhượng vốn của dự án Đại Dương Vũng Tàu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Bên mua lại dự án là Công ty TNHH Success Real Estate - doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Sunshine.

Sau khi Hodeco chuyển nhượng, Khu du lịch Đại Dương đã công bố tên gọi mới là Sunshine Bay Retreat Vung Tau.

Tính đến ngày 31/3, Hodeco vẫn còn khoản phải thu ngắn hạn gần 336 tỷ đồng từ Sucess Real Estate. Đến ngày 30/6, con số này đã giảm xuống còn 44 tỷ đồng và giữ nguyên đến 30/9.

Chuyển động mới tại The Light City

Dự án The Light City - Ảnh: Hodeco.

Ngày 15/10 vừa qua, UBND TP HCM đã cho Hodeco chuyển mục đích sử dụng hơn 4.097 m2 đất tại phường Phước Thắng để thực hiện dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City.

Trong diện tích này, 2.729 m2 được chuyển sang đất ở tại đô thị, theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Phần còn lại 1.368 m2 được chuyển sang đất giao thông, không nhằm mục đích kinh doanh và được giao không thu tiền sử dụng đất.

The Light City được Hodeco phát triển tại khu vực TP Vũng Tàu trước đây, nay thuộc phường Phước Thắng, TP HCM. Dự án có tổng diện tích khoảng 49 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.400 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích hơn 27 ha, được quy hoạch phát triển các sản phẩm nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư. Giai đoạn 2 có quy mô gần 22 ha, dự kiến triển khai từ năm 2027.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 1/2011 và chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 vào tháng 3/2017. Đến tháng 6/2025, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Hồi cuối tháng 6, Hodeco đã nhận được thông báo của Thuế TP HCM về việc nộp tiền sử dụng đất tại The Light City. Theo đó, tổng số tiền thuê đất phải nộp 545,2 tỷ đồng; số tiền thuê đất đã được khấu trừ vào tiền sử dụng đất (đợt 2) là hơn 149,3 tỷ đồng; số tiền nộp thừa là 149,3 tỷ đồng.

Ngay trong quý II, Hodeco đã ghi nhận khoản thu nhập 118 tỷ đồng nhờ xác định lại tiền sử dụng đất dự án The Light City.