Thương vụ 34 tỷ USD tan vỡ vào phút chót vì chiếc ghế CEO

Gian hàng của Johnson & Johnson tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 8 (CIIE) ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 6/11/2025. Tập đoàn Mỹ đã đàm phán sáp nhập mảng thiết bị chỉnh hình với Smith & Nephew nhưng không đạt thỏa thuận về vị trí CEO. Ảnh: Reuters.

Một thương vụ có thể tạo ra tập đoàn thiết bị y tế trị giá 34 tỷ USD đã bất ngờ đổ vỡ ở giai đoạn cuối, dù hai bên gần như thống nhất toàn bộ những điều khoản quan trọng. Nguyên nhân không nằm ở giá trị giao dịch hay cơ cấu sở hữu, mà ở việc ai sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành (CEO).

Theo Financial Times ngày 23/10, tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ và hãng thiết bị y tế Smith & Nephew của Anh đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm sáp nhập mảng thiết bị chỉnh hình của J&J với Smith & Nephew. Hai bên dự kiến công bố thỏa thuận vào giữa tháng 10, nhưng các cuộc thương lượng đã đổ vỡ vài tuần trước đó.

Reuters sau đó xác nhận thông tin với một nguồn thạo tin. Cả Johnson & Johnson và Smith & Nephew đều từ chối bình luận về nội dung các cuộc đàm phán.

Bất đồng vì một chiếc ghế

Theo FT, Johnson & Johnson muốn ông Namal Nawana, người đang đứng đầu mảng thiết bị chỉnh hình của tập đoàn, đảm nhiệm vị trí CEO của công ty sau sáp nhập.

Tuy nhiên, Smith & Nephew kiên quyết muốn giữ CEO đương nhiệm Deepak Nath ở vị trí này. Chủ tịch Smith & Nephew Rupert Soames được cho là coi đây là điều kiện quan trọng để thương vụ tiếp tục.

Điểm đáng chú ý là ông Nawana không phải người xa lạ với Smith & Nephew. Ông từng giữ chức CEO của chính doanh nghiệp Anh trong khoảng 18 tháng, trước khi rời đi vào năm 2019 do công ty không thể đáp ứng yêu cầu về thù lao của ông.

Sau đó, ông gia nhập Johnson & Johnson và hiện phụ trách mảng thiết bị chỉnh hình, lĩnh vực mà hai bên dự định hợp nhất.

Ông Deepak Nath, CEO Smith (trái), được Smith & Nephew đề cử tiếp tục điều hành công ty sau sáp nhập trong khi Johnson & Johnson đề xuất ông Namal Nawana (phải), từng là CEO Smith & Nephew và hiện đứng đầu mảng thiết bị chỉnh hình DePuy Synthes của J&J, điều hành doanh nghiệp mới. Ảnh: Bloomberg - The Times

Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng J&J ngay từ đầu không sẵn sàng chấp nhận phương án để ông Deepak Nath điều hành doanh nghiệp sau sáp nhập. Smith & Nephew biết lập trường này nhưng vẫn đề xuất giữ CEO đương nhiệm, khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tranh cãi về nhân sự diễn ra trong bối cảnh các điều khoản tài chính chủ chốt đã được thống nhất. Theo phương án được thảo luận, cổ đông J&J sẽ nắm 50,1% doanh nghiệp hợp nhất, còn cổ đông Smith & Nephew sở hữu 49,9%.

Smith & Nephew cũng dự kiến huy động vốn vay để chi trả khoảng 10 tỷ USD cho J&J, nhằm cân bằng chênh lệch định giá giữa hai doanh nghiệp.

Việc bất đồng về người điều hành khiến toàn bộ kế hoạch phải dừng lại, dù các bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận.

Cơ hội tỷ USD bị bỏ lỡ

Thương vụ bắt đầu được xúc tiến sau khi Smith & Nephew tiếp cận Johnson & Johnson hồi đầu năm 2026, đề xuất hợp nhất với mảng thiết bị chỉnh hình DePuy Synthes.

Theo FT, đề xuất định giá mảng kinh doanh của J&J ở mức tối đa 22 tỷ USD, gần gấp đôi giá trị vốn hóa thị trường khoảng 12,6 tỷ USD của Smith & Nephew vào thời điểm được đề cập.

Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ kết hợp danh mục sản phẩm cấy ghép khớp gối và khớp háng của hai doanh nghiệp, đồng thời bổ sung những lĩnh vực mà mỗi bên còn thiếu.

“Sự kết hợp này sẽ tạo ra danh mục sản phẩm phong phú trong lĩnh vực cấy ghép khớp gối và khớp háng, đồng thời lấp đầy những khoảng trống trong danh mục sản phẩm cơ xương khớp của cả hai bên”, ông John West, Giám đốc phân tích toàn cầu tại hãng nghiên cứu Mergermarket, nhận định với Reuters.

Đối với Smith & Nephew, thương vụ được kỳ vọng mở ra hướng đi mới sau nhiều năm tăng trưởng chậm và chịu sức ép cải thiện hiệu quả kinh doanh. Cổ phiếu doanh nghiệp này đã giảm khoảng 21% trong một năm, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh tăng khoảng 13% cùng kỳ.

Doanh nghiệp Anh còn chịu sức ép từ cổ đông lớn Cevian Capital, quỹ đầu tư từng yêu cầu công ty có những thay đổi nhằm cải thiện hoạt động.

Biển hiệu Smith & Nephew tại một cơ sở của hãng thiết bị y tế Anh. Công ty muốn giữ CEO Deepak Nath điều hành doanh nghiệp sau sáp nhập. Ảnh: RTÉ

Trong khi đó, Johnson & Johnson đang theo đuổi kế hoạch tách mảng thiết bị chỉnh hình thành một công ty độc lập mang tên DePuy Synthes. Kế hoạch này được công bố vào tháng 10/2025, trước khi xuất hiện các cuộc đàm phán với Smith & Nephew.

Giám đốc tài chính J&J Joseph Wolk gần đây cho biết tập đoàn đang nghiêng về phương án đưa mảng thiết bị chỉnh hình ra hoạt động độc lập, thay vì bán hoặc sáp nhập với một đối tác khác.

Mảng kinh doanh này ghi nhận doanh thu tăng 3,2% trong quý gần nhất, cho thấy những tín hiệu cải thiện sau giai đoạn tăng trưởng khó khăn.

Dù các cuộc đàm phán đã chấm dứt, giới phân tích không loại trừ khả năng hai bên nối lại thương lượng trong tương lai. Tuy nhiên, với những bất đồng hiện tại, khả năng hồi sinh thương vụ vẫn chưa rõ ràng.