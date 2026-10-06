Thương vụ 1,35 tỷ USD: Nippon Paint mở rộng hiện diện, Dulux đổi chủ tại Việt Nam

Nippon Paint mua mảng sơn trang trí tại 7 thị trường

Theo Reuters, ngày 5/10, AkzoNobel (Hà Lan) thông báo đã đạt thỏa thuận bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Australia cho Nippon Paint với giá 1,35 tỷ USD. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục kinh doanh sơn trang trí tại châu Á của AkzoNobel, tập đoàn sở hữu thương hiệu Dulux.

Sau thương vụ, AkzoNobel dự kiến thu về khoảng 1 tỷ USD tiền mặt ròng sau thuế và các khoản thanh toán cho các đối tác thiểu số.

Tại Việt Nam, Dulux là một trong những thương hiệu chủ lực của AkzoNobel trong lĩnh vực sơn trang trí. Với thỏa thuận mới, mảng kinh doanh này sẽ được chuyển giao cho Nippon Paint, tập đoàn sơn Nhật Bản đang mở rộng hiện diện tại thị trường châu Á.

Giao dịch tại Indonesia dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Các giao dịch còn lại, bao gồm Việt Nam, dự kiến hoàn tất vào khoảng giữa năm 2027. “Việc hoàn tất thành công quá trình rà soát danh mục tại châu Á là một phần trong chiến lược đang được triển khai nhằm tập trung danh mục vào những lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra quy mô khác biệt và củng cố vị thế”, CEO AkzoNobel Greg Poux-Guillaume cho biết.

Nippon Paint từng định giá mảng sơn trang trí AkzoNobel hơn 8 tỷ USD

Thỏa thuận mới diễn ra sau nhiều lần Nippon Paint đề xuất mua mảng sơn trang trí của AkzoNobel. Hồi tháng 7, các đề xuất của Nippon Paint từng định giá mảng kinh doanh này khoảng 7,5 tỷ euro, tương đương 8,44 tỷ USD.

Trước đó, Nippon Paint cùng Sherwin-Williams từng theo đuổi thương vụ trị giá 12,5 tỷ euro, tương đương hơn 14 tỷ USD, để mua toàn bộ AkzoNobel. Tuy nhiên, đề nghị này đã được rút lại vào tháng 6. AkzoNobel hiện tiếp tục tập trung vào việc hoàn tất thương vụ sáp nhập với nhà sản xuất sơn Mỹ Axalta, được công bố từ tháng 11/2025. Trước thương vụ với Nippon Paint, AkzoNobel cũng đã bán mảng sơn trang trí tại Ấn Độ với giá 1,6 tỷ USD và tại Pakistan với giá 50 triệu euro.

Theo Financial Times, Nippon Paint vẫn quan tâm đến một thương vụ lớn hơn đối với mảng sơn trang trí của AkzoNobel. Tuy nhiên, việc tích hợp hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á có thể cần thời gian và AkzoNobel hiện không có kế hoạch bán thêm tài sản thuộc mảng này.

Tại Việt Nam, AkzoNobel đã hoạt động hơn 30 năm, với hai thương hiệu chủ lực là Dulux và Maxilite. Các sản phẩm của Dulux và Maxilite được sản xuất tại Việt Nam, với hệ thống cơ sở tại Bình Dương (cũ), Hà Nội và Đồng Nai. Trong khi đó, Nippon Paint có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, TP Đồng Nai.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Nippon Paint đã mở rộng hệ thống lên 4 nhà máy tại TP Đồng Nai, Hà Nội, Phú Thọ và TP.HCM. Doanh nghiệp sản xuất nhiều dòng sơn và chất phủ phục vụ các lĩnh vực kiến trúc, dân dụng, ô tô - xe máy, công nghiệp và hàng hải.

Tập đoàn Nippon Paint được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1881. Năm ngoái, tập đoàn ghi nhận doanh thu 1.774,2 tỷ yen, tương đương khoảng 11,3 tỷ USD. Nippon Paint hiện hoạt động tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 38.500 nhân viên.