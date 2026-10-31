Thượng viện Pháp ủng hộ dự luật người tham gia biểu tình phải bồi thường thiệt hại

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhấn mạnh phải yêu cầu khắc phục thiệt hại do bạo loạn gây ra

Dự luật được Thượng viện Pháp phê chuẩn với tỷ lệ 229 phiếu thuận và 105 phiếu chống.

Theo dự luật, những người bị xác định cố ý tham gia đám đông chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực hoặc tiếp tục ở lại sau khi cảnh sát yêu cầu giải tán có thể phải liên đới bồi thường thiệt hại do đám đông gây ra, với mức lên tới 10.000 euro.

Nhà chức trách có thể khấu trừ tiền bồi thường trực tiếp từ các khoản hỗ trợ xã hội mà gia đình người vi phạm đang nhận.

Ngoài trợ cấp nhà ở và trợ cấp gia đình, Thượng viện còn bổ sung cả RSA - chương trình hỗ trợ thu nhập tối thiểu dành cho người có hoàn cảnh khó khăn - cùng khoản trợ cấp mua đồ dùng học tập đầu năm học.

Một phần thu nhập tối thiểu vẫn được bảo lưu để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Pháp hiện đã có quy định cha mẹ phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do con dưới 18 tuổi gây ra.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng nạn nhân của các vụ biểu tình cần được bồi thường và người nộp thuế không nên gánh toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả.

Theo Liên đoàn Bảo hiểm Pháp, sau các vụ bạo loạn năm 2023, các công ty bảo hiểm đã chi trả 793 triệu euro cho khoảng 16.400 hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Dự luật hiện sẽ được chuyển tới Quốc hội Pháp xem xét.

Một số nước châu Âu như Italy và Tây Ban Nha cũng đang nghiên cứu các biện pháp tăng trách nhiệm của phụ huynh đối với hành vi bạo lực hoặc phá hoại do người chưa thành niên thực hiện, trong bối cảnh nhiều cuộc bạo loạn gần đây được cho là được tổ chức và lan truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Theo France24, AP