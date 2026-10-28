Thượng viện Pháp thông qua dự luật buộc người biểu tình bồi thường

Ngày 28/10, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật quy định người tham gia biểu tình có thể phải chịu trách nhiệm tài chính đối với những thiệt hại phát sinh trong quá trình biểu tình. Tuy nhiên, văn bản này vẫn cần được Hạ viện Pháp thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Đề xuất lập pháp trên được đưa ra sau khi các vụ bạo loạn bùng phát vào tháng 5, sau chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trước Arsenal trong trận chung kết UEFA Champions League.

Ngày 17/10, các cuộc biểu tình phản đối tình trạng bất bình đẳng và giá cả tại Pháp leo thang thành bạo lực, khiến hàng nghìn cơ sở kinh doanh bị phá hoại hoặc bị cướp bóc. Diễn biến này một lần nữa khiến vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người biểu tình trở thành tâm điểm chú ý.

Biểu tình tại Pháp leo thang bạo lực, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với những thiệt hại và tình trạng hỗn loạn xảy ra trong ngày 17/10.

“Chúng ta không thể tiếp tục để đại đa số người dân phải gánh chịu hậu quả do một nhóm nhỏ kẻ phá hoại gây ra”, ông tuyên bố.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez. Ảnh: Shutterstock/Victor Velter

Tuy nhiên, những người phản đối cảnh báo rằng ngay cả những cá nhân không trực tiếp gây thiệt hại cũng có thể phải chịu trách nhiệm tài chính nếu bị xác định là đã cố ý tham gia một nhóm được thành lập để thực hiện hành vi phá hoại tài sản.

Bên cạnh đó, dự luật cho phép nhà chức trách thu giữ các khoản trợ cấp xã hội và hỗ trợ nhà ở để bồi thường thiệt hại. Quy định này đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ cánh tả và các tổ chức nhân quyền.

Pháp không phải là quốc gia châu Âu đầu tiên siết chặt các biện pháp an ninh để ứng phó với tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình.

Tại Italia, một sắc lệnh an ninh mới đã đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi bạo lực trong biểu tình, trong đó quy định mức án tù từ 4 đến 12 năm đối với hành vi tổ chức các nhóm tham gia biểu tình bạo lực.