Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Seki Yoshihiro. Ảnh: NHK

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Seki Yoshihiro đối mặt với nhiều chỉ trích do đã mời nhân viên một số Bộ đến các bữa tiệc gây quỹ do ông tổ chức vào năm 2024.

Tại các bữa tiệc gây quỹ, người tham dự phải trả 90.000 yên (khoảng 570 USD) để mua vé. Ông Seki thừa nhận đã mời nhân viên một số Bộ đến các sự kiện này.

Các đảng đối lập cho rằng ông Seki đã sử dụng các quan chức này để gây quỹ, làm phương hại đến tính trung lập của chính phủ.

Ông Seki cũng đã sửa đổi các phát ngôn tại Quốc hội. Trước đó, ông cho biết các quan chức nói trên chỉ dự 2 bữa tiệc, rồi sau đó thừa nhận họ đã tham gia 3 bữa tiệc khác.

Chính thái độ tiền hậu bất nhất trong phát ngôn này đã khiến ông bị phe đối lập chỉ trích gay gắt.

Hôm 26-11, 7 đảng đối lập và một nhóm tại Thượng viện cùng đệ trình kiến nghị khiển trách ông. Họ cho rằng ông Seki đã giải trình sai sự thật tại Quốc hội và không đủ tư cách làm Bộ trưởng trong Nội các.

Các nghị sĩ đã tiến hành bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể vào ngày 27-11. Tuy nhiên, kiến nghị khiển trách ông Seki đã không nhận được đa số phiếu ủng hộ.

Kiến nghị khiển trách ở Nhật Bản không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các đảng đối lập thúc đẩy việc thông qua để gây thêm sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae.

Theo NHK