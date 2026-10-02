Thượng viện Mỹ vẫn tìm cách cấm xe Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin ban đầu kỳ vọng thúc đẩy dự luật cấm xe Trung Quốc thông qua nhanh trong tuần này, trước khi Thượng viện nghỉ. Tuy nhiên, kế hoạch bị trì hoãn do chưa giải quyết được quan ngại của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul về tác động của dự luật đối với Mercedes-Benz.

Dự luật được Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua vào tháng 7/2026 sẽ cấm các công ty có hơn 15% sở hữu từ các thực thể Trung Quốc bán xe tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Mercedes-Benz.

Dự luật được Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua vào tháng 7/2026 sẽ cấm các công ty có hơn 15% sở hữu từ các thực thể Trung Quốc bán xe tại Mỹ. Mercedes-Benz hiện có gần 20% cổ phần thụ động thuộc sở hữu của các chủ sở hữu quan đến Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Moreno cho biết phiên bản cuối cùng sẽ đảm bảo hãng xe Đức không bị ảnh hưởng. Dự luật đang nhận được sự ủng hộ đáng kể tại Hạ viện, với hơn 100 dân biểu đồng bảo trợ. Các nhà sản xuất ôtô và trợ lý lập pháp kỳ vọng Quốc hội có thể thông qua trong năm nay.

Hiện tại, Canada đã cho phép Trung Quốc nhập khẩu trực tiếp các mẫu EV đến nước này, khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại những thương hiệu này có thể tiếp cận và xâm nhập thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump chấp nhận các thương hiệu Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ, khiến nhiều hãng xe, nhà cung cấp và đại lý lo ngại. Các bên này kêu gọi Washington tiếp tục ngăn xe Trung Quốc bán, nhập khẩu hoặc sản xuất tại Mỹ.

Quy định do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành đầu năm 2025 trên thực tế đã ngăn các thương hiệu Trung Quốc bán hoặc sản xuất xe chở khách tại Mỹ vì lo ngại dữ liệu nhạy cảm của người dùng có thể được chuyển về Trung Quốc. Mỹ cũng đang áp thuế hơn 100% đối với xe điện Trung Quốc.

Dự luật mới sẽ tạo thêm một rào cản mang tính pháp lý đối với các hãng xe có vốn Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời có thể tác động đến những nhà sản xuất nước ngoài có tỷ lệ sở hữu từ các thực thể Trung Quốc vượt ngưỡng quy định.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đây đã kêu gọi Mỹ tôn trọng các quy luật của nền kinh tế thị trường và nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Bắc Kinh cũng chỉ trích những đề xuất nhằm hạn chế các công ty Trung Quốc là hành động "đàn áp vô lý".

Nếu được thông qua, dự luật mới sẽ tạo thêm một rào cản mang tính pháp lý đối với các hãng xe có vốn Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời có thể tác động đến những nhà sản xuất nước ngoài có tỷ lệ sở hữu từ các thực thể Trung Quốc vượt ngưỡng quy định.