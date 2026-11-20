Với 62 phiếu thuận và 33 phiếu chống, dự luật mang tên Đạo luật Lưỡng đảng về khả năng chi trả và việc làm cho người dân Mỹ năm 2026 sẽ được chuyển tới Hạ viện. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký ban hành nếu văn bản được Hạ viện thông qua.

Dự luật được xây dựng trong 4 năm, trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tìm cách giải quyết những lo ngại về nhu cầu điện ngày càng tăng, đặc biệt do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). Áp lực tiêu thụ điện đặt ra yêu cầu mở rộng hệ thống lưới điện, đồng thời làm dấy lên quan ngại về giá điện và khả năng đáp ứng nhu cầu của các trung tâm dữ liệu mới.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Shelley Moore Capito, một trong những người đồng soạn thảo dự luật, cho rằng việc Thượng viện thông qua văn bản này là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết những quan ngại của người dân Mỹ về khả năng chi trả.

Dự luật cũng vấp phải ý kiến phản đối của một số nghị sĩ đảng Dân chủ, với quan ngại các quy định mới có thể ảnh hưởng đến những biện pháp bảo vệ môi trường và lợi ích của các cộng đồng địa phương.

Theo nội dung dự luật, các cơ quan liên bang sẽ phải tuân thủ thời hạn chặt chẽ hơn trong quá trình đánh giá tác động môi trường. Văn bản cũng hướng tới đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng đường dây truyền tải điện, đồng thời giới hạn một số trường hợp giấy phép có thể bị thu hồi hoặc đưa ra thách thức tại tòa án.

Đáng chú ý, các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn sẽ phải chịu tỷ trọng chi phí cao hơn trong việc nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của chính các cơ sở này. Quy định nhằm phân bổ trách nhiệm tài chính rõ ràng hơn giữa các đơn vị sử dụng điện và hệ thống hạ tầng năng lượng.