Quang cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thượng viện Mỹ ngày 19/11 đã thông qua dự luật lưỡng đảng quy mô lớn nhằm rút ngắn quy trình cấp phép cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm như nhà máy điện, đường dây truyền tải và trung tâm dữ liệu.

Đây là nỗ lực đáng kể nhất trong nhiều năm qua của Quốc hội Mỹ để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nhiều bên cho là nguyên nhân đẩy chi phí năng lượng tăng cao.

Với tỷ lệ 62 phiếu thuận và 33 phiếu chống, Đạo luật Lưỡng đảng về Khả năng chi trả và Việc làm của Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng 14 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và 1 nghị sĩ độc lập.

Dự luật được soạn thảo trong suốt 4 năm qua này sẽ tiếp tục được chuyển sang Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát để bỏ phiếu trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật. Nhóm soạn thảo muốn đưa dự luật về đích trước khi Quốc hội khóa mới bắt đầu làm việc vào tháng 1/2027.

Nội dung cốt lõi của dự luật quy định siết chặt thời hạn hoàn tất các quy trình đánh giá tác động môi trường liên bang, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng mạng lưới truyền tải điện, đồng thời giới hạn các trường hợp thu hồi giấy phép hoặc khởi kiện dự án tại tòa án.

Đáng chú ý, văn kiện này cũng buộc các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn phải gánh tỷ lệ cao hơn trong chi phí nâng cấp lưới điện phát sinh từ nhu cầu điện của chính các cơ sở này.

Từ lâu, cả hai đảng đều cho rằng nước Mỹ mất quá nhiều thời gian để xây dựng các dự án hạ tầng lớn, khiến người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp phải chịu chi phí cao hơn. Vấn đề càng trở nên cấp bách trong bối cảnh sự bùng nổ của công nghệ AI đang đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tại Mỹ tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về giá điện sinh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống lưới điện quốc gia.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Shelley Moore Capito - đồng tác giả dự luật - khẳng định việc thông qua văn kiện này là bước tiến lớn giúp giải quyết bài toán chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ.

Ở chiều ngược lại, sự phản đối chủ yếu đến từ nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ cùng hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeff Merkley cảnh báo việc rút ngắn thời gian thẩm định sẽ làm suy yếu các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, xâm phạm quyền lợi của các tiểu bang và cộng đồng bản địa khi dự luật được thúc đẩy gấp rút ngay trước khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng 1/2027. Vì vậy, ông cho rằng dự luật cần được cân nhắc thấu đáo trong năm tới.