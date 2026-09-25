Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Phần lớn các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đứng về phía ông Trump trong cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc cuộc chiến không được dư luận ủng hộ. Chỉ có một số ít nghị sĩ Cộng hòa tham gia cùng các nghị sĩ Dân chủ ủng hộ nghị quyết.

Nghị quyết nêu trên đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 7 với tỷ lệ 214-208. Giá xăng, dầu diesel, phân bón và thực phẩm tại Mỹ đều tăng khi Iran biến Eo biển Hormuz thành vùng chiến sự để đáp trả những cuộc không kích bắt đầu từ tháng 2.

Kết quả thăm dò dư luận gần đây của NBC News cho thấy chỉ 33% cử tri đã đăng ký cho rằng cuộc chiến với Iran là đáng để tiến hành, trong khi 62% khẳng định cuộc chiến này là không đáng. Với tỷ lệ 57%-24%, cử tri có xu hướng ủng hộ một ứng cử viên phản đối cuộc chiến với Iran hơn.

R.G