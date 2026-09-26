Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chấm dứt chiến dịch Iran

Thượng viện Mỹ ngày 24/9 bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang trong chiến sự với Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép. Kết quả bỏ phiếu là 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống.

Nghị quyết H.Con.Res.89 do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine thúc đẩy. Đây là lần thứ 14 Thượng viện xem xét một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan chiến dịch Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28/2.

4 thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul và Thom Tillis bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman là người duy nhất trong đảng này bỏ phiếu chống, trong khi Thượng nghị sĩ Angela Alsobrooks không tham gia bỏ phiếu.

Nghị quyết trước đó được Hạ viện thông qua ngày 23/7 với 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống.

Văn bản yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch với Iran theo quy định của Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, trừ trường hợp Quốc hội ban hành tuyên chiến hoặc trao quyền sử dụng quân sự cụ thể.

Đây là một nghị quyết chung của Quốc hội, không phải đạo luật thông thường cần Tổng thống ký. Tuy nhiên, việc Thượng viện bỏ phiếu về vấn đề này cho thấy tranh luận giữa Quốc hội và Nhà Trắng về thẩm quyền tiến hành chiến tranh vẫn tiếp diễn

Ông Tillis lần đầu bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran trong năm nay. Việc 4 nghị sĩ Cộng hòa cùng đứng về phía phe Dân chủ khiến kết quả sít sao hơn, nhưng vẫn chưa đủ để nghị quyết được thông qua.

Chi phí chiến dịch cũng trở thành vấn đề được các nghị sĩ chú ý. Theo số liệu cập nhật của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chi phí cho chiến sự Iran tính đến ngày 3/9 đã lên 43,6 tỷ USD.

Trong đó, khoảng 11,2 tỷ USD dành cho hoạt động tác chiến, 28,1 tỷ USD cho đạn dược và 4,3 tỷ USD để thay thế trang thiết bị quân sự bị hư hại.

Giá nhiên liệu tại Mỹ cũng tăng mạnh trong thời gian chiến sự kéo dài. Reuters cho biết giá diesel đã lên mức kỷ lục 5,82 USD/gallon hồi đầu tháng 9, tăng 55% kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran bắt đầu.

Cuộc bỏ phiếu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục chia rẽ về cách xử lý chiến sự Iran. Nghị quyết mới nhất không được thông qua, trong khi những tranh luận về mục tiêu, chi phí và thẩm quyền của chiến dịch vẫn chưa kết thúc.