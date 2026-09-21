Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Nông nghiệp 2026

Chủ tịch ủy ban John Boozman, thuộc đảng Cộng hòa, bang Arkansas, chủ trì phiên bỏ phiếu và mô tả văn bản là kết quả tổng hợp ý kiến của cả hai đảng cùng ưu tiên của khu vực nông thôn

Dự luật được thông qua với tỷ lệ 12 phiếu thuận, 11 phiếu chống, theo đúng ranh giới đảng phái, sau khi phiên thảo luận hồi ngày 6/8 bị đình trệ. Chủ tịch ủy ban John Boozman, thuộc đảng Cộng hòa, bang Arkansas, chủ trì phiên bỏ phiếu và mô tả văn bản là kết quả tổng hợp ý kiến của cả hai đảng cùng ưu tiên của khu vực nông thôn. Đạo luật Nông nghiệp 2018, luật nông trại hiện hành, đã hết hiệu lực từ năm 2023 và được gia hạn nhiều lần trong bối cảnh Quốc hội chưa đạt đồng thuận. Thời hạn gia hạn gần nhất kéo dài đến ngày 30/9/2026, khiến sức ép hoàn tất một đạo luật mới ngày càng lớn trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về nội dung liên quan trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, dự luật tăng đáng kể mức giá tham chiếu trong các chương trình hỗ trợ nông sản, đồng thời mở rộng phạm vi và mức bồi thường của bảo hiểm cây trồng nhằm ứng phó với biến động thị trường và chi phí đầu vào leo thang. Văn bản cũng bổ sung các khoản hỗ trợ thiên tai mới cho nông dân, quy định ghi nhãn xuất xứ bắt buộc đối với thịt bò, và cho phép sử dụng xăng pha ethanol E15 quanh năm trên phạm vi toàn quốc theo hướng vĩnh viễn thay vì gia hạn theo mùa như trước.

Về nội dung liên quan trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, dự luật tăng đáng kể mức giá tham chiếu trong các chương trình hỗ trợ nông sản

Một điểm đáng chú ý khác là mức trần thanh toán của Chương trình Bảo tồn Đất Dự trữ được nâng lên 125.000 USD, mức tăng đầu tiên kể từ khi chương trình này ra đời. Đây là chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho chủ đất tự nguyện đưa diện tích nông nghiệp nhạy cảm về môi trường ra khỏi sản xuất để trồng các loài cây được phê duyệt. Nhiều tổ chức nông nghiệp đã hoan nghênh bước tiến này.

Chủ tịch Hiệp hội Đậu tương Hoa Kỳ, ông Scott Metzger, cho rằng việc đưa dự luật qua khỏi ủy ban giúp Quốc hội tiến gần hơn tới việc mang lại sự chắc chắn mà nông dân đang cần. Hiệp hội các Sở Nông nghiệp Tiểu bang cũng gửi lời chúc mừng tới ông Boozman và các thành viên ủy ban. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Growth Energy, bà Emily Skor, gọi việc cho phép sử dụng E15 quanh năm là ưu tiên cấp bách đối với cả nông dân và người tiêu dùng.

Về phía Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Glenn Thompson nhận định dự luật của Thượng viện bổ sung cho Đạo luật Nông trại, Thực phẩm và An ninh Quốc gia 2026 mà Hạ viện đã thông qua hồi tháng 4/2026

Về phía Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Glenn Thompson nhận định dự luật của Thượng viện bổ sung cho Đạo luật Nông trại, Thực phẩm và An ninh Quốc gia 2026 mà Hạ viện đã thông qua hồi tháng 4/2026, sau khi được ủy ban tương ứng phê duyệt hồi tháng 3 với tỷ lệ 34 phiếu thuận, 17 phiếu chống. Chặng đường phía trước của dự luật vẫn còn dài. Văn bản cần được toàn thể Thượng viện biểu quyết, sau đó hai viện phải thống nhất một phiên bản chung trước khi trình lên Tổng thống ký ban hành, trong bối cảnh lịch trình lập pháp của Quốc hội ngày càng eo hẹp.