Thượng viện Brazil thông qua kế hoạch giảm giờ làm việc - một bước tiến trong bối cảnh Brazil chuẩn bị vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Guardian, quyết định sửa đổi được 75 thượng nghị sĩ Brazil ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu ngày 14-10, một nghị sĩ phản đối. Nội dung cải cách là từng bước giảm thời gian làm việc tối đa và chấm dứt chế độ làm việc sáu ngày mỗi tuần, hiện áp dụng cho khoảng 16 triệu người lao động.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva là người tích cực ủng hộ cải cách này, coi đây là biện pháp cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo đảm người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội X, sau cuộc bỏ phiếu, ông Lula nhấn mạnh việc chấm dứt chế độ làm việc sáu ngày mỗi tuần không chỉ đơn thuần là thay đổi thời gian lao động, mà còn giúp người dân có thêm thời gian dành cho bản thân và những người thân.

Sáng kiến bắt nguồn từ chiến dịch vận động trên mạng xã hội mang tên “Cuộc sống ngoài công việc”, do một trợ lý dược sĩ khởi xướng trên TikTok. Chiến dịch nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng trước khi được Tổng thống Lula và đảng của ông thúc đẩy tại Quốc hội.

Cải cách cũng trở thành vấn đề được quan tâm trong cuộc cạnh tranh chính trị trước vòng hai bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 25-10. Ông Lula ủng hộ đề xuất trên trong khi đối thủ là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, từng nhiều lần cảnh báo việc giảm giờ làm có thể khiến doanh nghiệp cắt giảm lao động và làm gia tăng thất nghiệp.

Tuy nhiên, ông Flávio Bolsonaro đã thay đổi lập trường ngày 13-10, cho rằng phần đông người lao động Brazil ủng hộ biện pháp này. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh cải cách nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận và có thể trở thành một trong những vấn đề tác động đến tranh luận chính sách trước bầu cử.

Trước đó, dự luật đã được Hạ viện Brazil thông qua hồi tháng 5, nhưng triển vọng được Thượng viện chấp thuận vẫn chưa chắc chắn do các lực lượng bảo thủ gia tăng ảnh hưởng tại Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu mới nhất đánh dấu bước tiến quan trọng đối với nỗ lực cải cách chế độ lao động của chính phủ.

Theo lộ trình được công bố, sau khi sửa đổi được chính thức ban hành, chế độ làm việc sáu ngày mỗi tuần sẽ bị bãi bỏ trong vòng 60 ngày, đồng thời thời gian làm việc tối đa giảm từ 44 xuống 42 giờ mỗi tuần. Sau 14 tháng tiếp theo, giới hạn này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 40 giờ.

Dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, chính sách giảm giờ làm chưa có hiệu lực trước vòng hai bầu cử tổng thống. Nếu được triển khai đúng lộ trình, đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với thị trường lao động Brazil, tác động trực tiếp đến thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi và cách tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

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