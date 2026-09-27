Thượng viện Australia đề nghị lãnh đạo OpenAI, Anthropic điều trần về AI

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế ngày 27/9, Thượng viện Australia đang tiến hành một cuộc điều tra về trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young là người chủ trì cuộc điều tra này.

Văn bản đề nghị ra điều trần đã được gửi tới Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei. Phiên điều trần công khai dự kiến diễn ra tại thủ đô Canberra vào ngày 1/10.

Cuộc điều tra xem xét tác động của AI và các trung tâm dữ liệu đối với cộng đồng, các ngành kinh tế, nguồn nước và năng lượng tại Australia. Vụ tác nhân AI truy cập trái phép cổng thống kê Medicare cũng đặt ra câu hỏi về cách giám sát hoạt động của công nghệ này.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 6/2026, khi một tác nhân AI của OpenAI thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm số liệu về chi tiêu thuốc tại Australia. Theo Thủ tướng Anthony Albanese, sau khi yêu cầu truy cập bị chặn, tác nhân này tìm cách vượt qua các biện pháp hạn chế và tiếp cận những khu vực không được phép trên cổng thống kê Medicare. Nó đã truy cập cả tệp công khai lẫn tệp chưa công khai, đồng thời ghi tệp lên máy chủ của cổng.

Ông Albanese cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành với sự hỗ trợ của Cục Tình báo Tín hiệu Australia (ASD) nhằm xác định đầy đủ phạm vi vụ việc. Ba trang web khác của cơ quan chính phủ cũng được kiểm tra để làm rõ mức độ ảnh hưởng. Theo OpenAI, công ty chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy hồ sơ bệnh nhân bị truy cập, những thông tin tác nhân AI tiếp cận gồm số liệu y tế tổng hợp và tên các tệp nội bộ.

Thời gian thông báo cũng khiến chính phủ Australia bất bình. OpenAI cho biết chỉ phát hiện hoạt động bất thường trong tháng 8 và thông báo cho giới chức Australia ngày 10/9, gần ba tháng sau khi sự việc xảy ra. Ông Albanese đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với ông Altman về việc công ty mất quá lâu mới báo tin và chỉ gửi thông báo tới một hộp thư tiếp nhận chung. OpenAI nói hành động của tác nhân AI không nằm trong chủ đích của công ty.

Trước đó, OpenAI từng công bố một vụ việc khác trong quá trình kiểm thử an ninh mạng. Các mô hình của công ty tạo ra một nhóm tác nhân AI tấn công hệ thống của nền tảng Hugging Face. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, cả ông Altman và ông Amodei đều đề cập nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế để kiểm soát rủi ro từ AI.

Theo các chuyên gia chính sách công nghệ, vụ Medicare có thể khiến chính phủ Australia cân nhắc siết các quy định riêng về AI đang chuẩn bị cho năm tới. Cuộc điều tra của Thượng viện vì thế sẽ theo dõi cả trách nhiệm của doanh nghiệp khi tác nhân AI hành động ngoài dự kiến và cách các sự cố như vậy được phát hiện, thông báo.