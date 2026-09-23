Thượng úy Công an mặc sắc phục đứng lớp, dạy học miễn phí

Thượng úy Bùi Văn Thông đứng lớp dạy học sinh xã Ngọc Sơn.

Lớp học giữa núi cao

Chiều xuống, những con đường bê tông uốn lượn qua các bản xã Ngọc Sơn dần chìm trong bóng tối. Khi nhiều gia đình đã quây quần bên bữa cơm tối, một lớp học đặc biệt vẫn sáng đèn. Đó là lớp học miễn phí do Thượng úy Bùi Văn Thông duy trì từ năm 2023. Lớp học bắt đầu từ 5 giờ chiều và kết thúc vào 7 giờ tối. Đối tượng anh hướng đến là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực còn hạn chế, đặc biệt là các em đang đứng trước kỳ thi vào lớp 10.

Vừa bước trên con đường bê tông giữa bản, Thượng úy Bùi Văn Thông chia sẻ, Ngọc Sơn là địa bàn vùng núi, giao thông còn nhiều cách trở. Cuộc sống của người dân vẫn gặp không ít khó khăn, kéo theo những hạn chế trong việc học tập của con em.

“Đi lại vất vả, kinh tế khó khăn nên điều kiện tiếp cận tri thức của các em còn hạn chế rất nhiều. Đáng buồn nhất là nhiều em học hết cấp 2 nhưng kiến thức nền tảng rất yếu, đặc biệt là môn Toán. Thậm chí, có những em học sinh lớp lớn mà bảng cửu chương còn chưa thuộc”, Thượng úy Bùi Văn Thông nói. Thượng úy Thông cho hay, trong quá trình công tác, anh chứng kiến các em học hết THCS nhưng không tiếp tục học lên THPT. Có em lựa chọn học nghề nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ dở.

Với những học sinh học lực yếu, kỳ thi vào lớp 10 càng trở thành áp lực lớn. Không ít em sau khi trượt cấp 3 phải tìm một hướng đi khác, nhưng con đường ấy cũng không phải lúc nào thuận lợi.

Thượng úy Bùi Văn Thông hướng dẫn tận tình cho các học sinh.

Chứng kiến những câu chuyện đó, anh Thông nghĩ rằng, các em cần thêm một người kiên nhẫn đồng hành, một nơi để củng cố kiến thức và quan trọng hơn là giúp các em tin rằng mình vẫn có thể tiến bộ.

Gieo chữ, gieo cả niềm tin

Những ngày đầu, lớp học chỉ có vài học sinh tìm đến. Rồi tiếng lành dần lan xa, số lượng học trò ngày càng đông. Có thời điểm, các lớp học thu hút gần 100 em. Công việc chuyên môn của một cán bộ Công an xã vốn bận rộn, địa bàn lại rộng, các điểm bản cách nhau 10-15km. Thế nhưng, sau những giờ làm việc, anh Thông lại dành buổi tối cho học trò.

Mưa rét hay nắng nóng, đường xa hay những đoạn quanh co, tối tăm, anh vẫn cố gắng dạy học. Có những trường hợp khó khăn, anh còn tự nguyện bỏ tiền túi mua sách vở, hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện học tập.

Từ một lớp học nhỏ, đến nay anh đã duy trì 3 lớp với hơn 100 học sinh lớp 9 và 15 học sinh lớp 11, mỗi tuần học từ 2 đến 3 buổi. Những con số ấy cũng dần mang đến những kết quả đáng khích lệ. Ngay năm đầu tiên, 9 học sinh theo học lớp của anh đã đỗ vào lớp 10. Các lớp do anh trực tiếp phụ đạo có tỉ lệ học sinh đỗ cấp 3 từ 70-80%, có nhóm đạt 100%.

Nhưng với người thầy đặc biệt, điều đáng quý hơn cả những con số là sự thay đổi trong chính những học trò của mình. Từ những học sinh từng mặc cảm vì học lực yếu, nhiều em đã tự tin hơn khi bước vào các kỳ thi. Có em trúng tuyển vào các trường THPT nội trú, thậm chí đạt thành tích cao.

Bùi Thị Linh Chi là một trong những học trò như thế. Từng chỉ đạt 7 điểm môn Toán, dưới sự dìu dắt của anh Thông, Linh Chi đã nỗ lực vươn lên, trở thành thủ khoa đầu vào của trường và hiện theo học tại Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Thượng úy Bùi Văn Thông tuyên truyền pháp luật cho học sinh xã Ngọc Sơn.

Chi cũng là một học trò nhớ mãi những buổi học cùng Thượng úy Bùi Văn Thông. Nhờ được thầy tận tình phụ đạo, em có thêm kiến thức, tự tin hơn khi làm bài thi và đủ điểm vào Trung học DTNT, sau đó được tuyển vào Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

“Em cảm ơn thầy Thông rất nhiều, thầy đã không quản khó khăn, vất vả dìu dắt chúng em đạt được ước mơ. Thầy không những dạy Toán, dạy chữ, còn giúp chúng em hiểu rằng xuất phát điểm khó khăn không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ.”, Chi chia sẻ.

Anh Bùi Văn Ban, người có hai con được Thượng úy Thông dìu dắt, dành cho anh những lời nhận xét đầy trân trọng. Theo anh, việc làm của thầy Thông rất tuyệt vời và thực sự tâm huyết với học trò.

"Người phụ nữ nào cũng mong chồng hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, cùng gia đình dùng bữa cơm tối. Nhưng việc làm của anh giúp các cháu có được ước mơ tôi cũng chịu khó lo công việc gia đình, lo cho con cái. Tôi trân trọng những việc anh làm. Thực sự thấy được kết quả các cháu học sinh đỗ vào cấp 3, tôi hạnh phúc và tự hào về chồng mình”, chị Bùi Thị Diên, vợ anh Thông chia sẻ.