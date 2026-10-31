Thượng úy cảnh sát dùng mô tô đặc chủng mở đường cho chồng đưa vợ sắp sinh đến viện

Ngày 31/10, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, lực lượng thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa hỗ trợ kịp thời một trường hợp sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện sinh con.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hòa), tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn bất ngờ nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q. (SN 1982). Anh Q. cho biết đang tự lái xe chở vợ là chị D.T.N. (SN 1988) đến Bệnh viện Từ Dũ nhưng chị N. đã có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé nếu gặp ùn tắc giao thông, tổ công tác lập tức báo cáo Ban chỉ huy đơn vị. Đồng thời, Thượng úy Lưu Văn Hợi nhanh chóng điều khiển mô tô đặc chủng, bật đèn, còi ưu tiên mở đường cho phương tiện chở sản phụ di chuyển nhanh nhất có thể.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi đoàn xe gần đến cổng Bệnh viện Từ Dũ, chị N. đã hạ sinh một bé gái ngay trên xe. Ngay khi tới nơi, tổ công tác cùng người nhà phối hợp với các y, bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng đưa sản phụ và em bé vào bên trong để chăm sóc y tế chuyên khoa.

Được biết, hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.