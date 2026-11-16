Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, làm việc với các nhà hát Quân đội

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn; tổ chức biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân; xây dựng, dàn dựng các chương trình, tác phẩm nghệ thuật; công tác xây dựng đơn vị và chăm lo đời sống cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, làm việc với Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Thay mặt Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các nhà hát đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Quân đội có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống tinh thần, bồi đắp phẩm chất, nhân cách người quân nhân các mạng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, làm việc với Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, thống nhất. Mỗi cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, diễn viên cần nêu cao tinh thần yêu thương, gắn bó, sẻ chia, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng, cùng tiến bộ. Đồng thời, chú trọng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng vẻ đẹp từ tâm hồn, lối sống đến lời nói, hành vi và cách ứng xử; không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm trong, trí sáng, trách nhiệm cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, làm việc với Nhà hát Chèo Quân đội.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, các nhà hát cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn, xây dựng những chương trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh sinh động hình ảnh người quân nhân cách mạng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bộ đội và nhân dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Cùng với đó, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô chúc cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên các nhà hát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.