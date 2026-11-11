Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, động viên đoàn làm phim truyền hình 'Mặt trời không lặn'

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); đại diện cơ quan Cục Tuyên huấn. Về phía Binh chủng Đặc công có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công; cơ quan Binh chủng Đặc công và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu động viên đoàn làm phim và các lực lượng tham gia.

Trực tiếp nắm tình hình và làm việc với ê-kíp sản xuất, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, đầy trách nhiệm của đoàn làm phim cùng các lực lượng tham gia và đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn để bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng nghệ thuật, tư tưởng của bộ phim.

Để tác phẩm đạt chất lượng, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn làm phim tiếp tục bám sát thực tiễn sinh động của đời sống quân ngũ, phản ánh chân thực, chính xác về kỹ thuật - chiến thuật đặc công cũng như các quy định, điều lệnh Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô hỏi thăm, động viên các diễn viên.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao đổi, nắm tình hình sản xuất phim.

Lữ đoàn Đặc công nước 5 và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi về lực lượng, phương tiện, bãi tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình ghi hình; phối hợp chặt chẽ với đoàn làm phim để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời các cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên ê-kíp làm phim giữ gìn sức khỏe, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm cho bộ phim đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà động viên các lực lượng tham gia đóng phim.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà động viên đoàn làm phim.

Phim truyền hình dài tập “Mặt trời không lặn” với mục tiêu truyền tải đến khán giả cả nước hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Đặc công, qua đó tôn vinh giá trị, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện sức mạnh, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.