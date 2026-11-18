Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô trực tiếp kiểm tra công tác sắp xếp, bố trí không gian tổ chức, trang trí khánh tiết, khu vực trưng bày hiện vật, hệ thống sân khấu và nội dung phim tư liệu phục vụ chương trình; nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ triển khai, phương án tổ chức và các điều kiện bảo đảm.

Qua kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu khu vực trưng bày hiện vật cần được rà soát, lựa chọn, sắp xếp khoa học, thẩm mỹ, tập trung vào những hiện vật tiêu biểu, làm nổi bật dấu ấn và thành tựu trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân đội qua các thời kỳ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội.

Công tác trang trí khánh tiết, bố trí không gian tổ chức phải bảo đảm trang trọng, hài hòa, khoa học, phù hợp với chủ đề và ý nghĩa của chương trình. Đối với phim tư liệu, cần tiếp tục hoàn thiện nội dung, lựa chọn hình ảnh có giá trị, phản ánh sinh động quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp của đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội; chú trọng chất lượng hình ảnh, âm thanh, thời lượng và hiệu quả trình chiếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm; tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, nhất là các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân, hậu cần và bảo đảm an ninh, an toàn. Quá trình triển khai cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra sai sót, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và thành công.