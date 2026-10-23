Thượng tướng Trương Thiên Tô dự tổng kết của Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khối thi đua số 3 gồm: Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam. Năm 2026, Bộ đội Biên phòng làm khối trưởng.

Quán triệt chủ đề Phong trào Thi đua Quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Khối thi đua số 3 đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng và sôi nổi trên tất cả các mặt công tác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu thiết thực, hành động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, thực chất.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và triển khai nhiều chương trình dân vận thiết thực, hiệu quả, hướng về nhân dân khu vực biên giới.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội nghị.

Quân chủng Hải quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và các chương trình đồng hành cùng ngư dân.

Quân chủng Phòng không - Không quân tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, đẩy mạnh làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu.

Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ ngư dân và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua; yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì đối với công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, phong trào thi đua muốn phát triển đúng hướng, có chiều sâu và sức lan tỏa thì trước hết phải bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp. Các cấp ủy cần đưa nội dung lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và nghị quyết chuyên đề khi cần thiết; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng trao cờ luân lưu cho lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng năm 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua, hướng mạnh về cơ sở, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo; phát huy tính đặc thù của từng lực lượng, đồng thời tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình thi đua hiệu quả trong toàn Khối thi đua số 3; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng thực chất, công bằng, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nêu gương và lan tỏa; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo chuyển biến từ những tấm gương cụ thể và những việc làm hằng ngày; gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị thống nhất đề nghị cấp trên tặng Cảnh sát biển Việt Nam “Cờ thi đua của Chính phủ”; tặng “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng” cho: Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và Bộ đội Biên phòng.