Thượng tướng Trương Thiên Tô dự khởi công xây dựng công trình đoàn kết quân dân tại Quảng Ngãi

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu dự lễ khởi công.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng và các đại biểu dự lễ khởi công.

“Nhà thi đấu đa năng tại Trường THCS Ba Gia - Điểm trường Phú Mỹ” được đầu tư với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng năm 2026; quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà cho học sinh và giáo viên tại nhà trường.

Thời gian hoàn thành, khánh thành công trình dự kiến trước ngày 22-12-2026, chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026).

Đại tá Lê Hữu Duy, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng công trình.

Công trình đoàn kết quân dân “Nhà thi đấu đa năng tại Trường THCS Ba Gia - Điểm trường Phú Mỹ” là công trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị), Bộ tư lệnh Quân khu 5 đối với tỉnh Quảng Ngãi nói chung và trên địa bàn xã Ba Gia nói riêng. Đồng thời, đây cũng là công trình giúp đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường có môi trường học tập, rèn luyện thể chất toàn diện, hiện đại, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong thời gian tới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà của Tổng cục Chính trị tặng Trường THCS Ba Gia.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng trao quà của Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng Trường THCS Ba Gia.

Báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng công trình, Đại tá Lê Hữu Duy, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, đơn vị trúng thầu và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công công trình; phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị trúng thầu tổ chức thi công bảo đảm đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu chụp ảnh với thầy, trò nhà trường.

Sau khi công trình hoàn thành, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với nhà trường và địa phương tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phát huy lâu dài giá trị của công trình.