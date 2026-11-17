Tham gia tổng duyệt có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, các đơn vị nghệ thuật và lực lượng tham gia tổ chức chương trình.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu dự tổng duyệt chương trình.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã theo dõi, kiểm tra tổng thể nội dung, kết cấu và chất lượng các tiết mục nghệ thuật; đồng thời đánh giá công tác tổ chức, bố trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ và các điều kiện bảo đảm. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị, khắc phục khó khăn về thời gian, cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện, góp phần làm nổi bật chủ đề, ý nghĩa của chương trình.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên trong công tác chuẩn bị chương trình. Đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng các tiết mục; lựa chọn, sắp xếp các tiết mục hợp lý, tạo sự phong phú, đa dạng và thống nhất trong tổng thể chương trình.

Đối với công tác tổ chức, bảo đảm kỹ thuật, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu kiểm tra kỹ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, trang phục bảo đảm chất lượng tốt để phục vụ biểu diễn; đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình cần tiếp tục luyện tập khắc phục những điểm còn tồn tại đã được chỉ ra qua tổng duyệt.

Các tiết mục tại buổi tổng duyệt.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, không chủ quan trong những khâu chuẩn bị cuối cùng; tổ chức rà soát, tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, ý nghĩa, chất lượng và an toàn, tạo dấu ấn tốt đẹp và sức lan tỏa sâu rộng.