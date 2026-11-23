Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Chiều 23-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
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