Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gây mưa dông và khiến nhiều nơi chuyển rét. Đáng chú ý, từ tối mai, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 200mm.