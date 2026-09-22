Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì họp Hội đồng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc duyệt phác thảo tượng tỷ lệ 1:1

Phác thảo các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc theo tỷ lệ 1:1 gồm: “Quyết tử”, “Những chiến sĩ Điện Biên” (tác giả Vũ Đại Bình), “Vượt bưng biền” (tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh), “Hoa biên cương” (tác giả Bùi Vi Hoài), “Đặc công nước” (tác giả Vũ Quang Sáng) và “Đánh lấn” (tác giả Nguyễn Kim Xuân).

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các thành viên Hội đồng tham quan phác thảo các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc theo tỷ lệ 1:1.

Sau khi tham quan phác thảo 6 tác phẩm, các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiến đánh giá tổng quan từng tác phẩm về chủ đề, tên gọi, kích thước, yếu tố mỹ thuật.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên Hội đồng đã phân tích chi tiết từng tác phẩm về hình tượng, họa tiết, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tham quan, cho ý kiến về các chi tiết trong phác thảo tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu kết luận.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các tác giả tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để tác phẩm hoàn chỉnh tốt nhất, từng hình tượng, đường nét, chi tiết bảo đảm tính chân thực, đúng với yếu tố lịch sử, đặc biệt là các chi tiết về hình tượng người, vũ khí, trang bị trong tác phẩm phải phù hợp với kết cấu, có tính thẩm mỹ, biểu cảm cao. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại không gian ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có giá trị lưu truyền lâu dài, vì thế các tác giả cần dành tâm huyết, tình cảm, sự sáng tạo nghệ thuật để có tác phẩm tốt nhất phục vụ đông đảo công chúng tham quan.

Qua thẩm định, hội đồng đánh giá cao chất lượng tác phẩm, đủ điều kiện để phối hợp với đơn vị thi công triển khai công việc tiếp theo bảo đảm đúng quy trình, tiến độ đề ra.