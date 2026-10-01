Thượng tướng Trương Thiên Tô: Bảo đảm chất lượng phim truyện điện ảnh 'Đất lửa' ở mức cao nhất

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

“Đất lửa” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy bối cảnh chiến trường Trị Thiên - Huế trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Phim tập trung phản ánh cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa quân và dân ta với kẻ thù; khắc họa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong chiến tranh, tình đồng đội, tình quân dân, tinh thần chiến đấu kiên cường và khát vọng hòa bình.

Dự kiến phim có thời lượng 120-130 phút, được thực hiện trên chất liệu kỹ thuật số 4K, do Điện ảnh Quân đội nhân dân chủ trì tổ chức sản xuất. Nội dung phim chủ yếu tập trung vào giai đoạn lịch sử những năm 1960, với nhiều tuyến nhân vật, không gian và tình huống chiến đấu, sinh hoạt khác nhau. Theo hồ sơ chủ trương, phim có phạm vi bối cảnh rộng, gồm đô thị, làng quê Bình Trị Thiên - Huế, Hà Nội, sở chỉ huy, đồn bốt và nhiều cụm bối cảnh phải phục dựng, xây dựng mới, kết hợp sử dụng VFX, CGI và các hiệu ứng chiến tranh.

So với “Mưa đỏ”, “Đất lửa” có phạm vi không gian rộng hơn, nhiều nhóm bối cảnh hơn, trải qua nhiều thời điểm lịch sử; đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong tái hiện đời sống đô thị, làng quê và con người Huế trong chiến tranh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, kịch bản văn học phim truyện điện ảnh đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị nhất trí thông qua. Chủ trương sản xuất, tên phim, nội dung, thời gian tuyên truyền và quy mô phim cũng đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương nhất trí. Điện ảnh Quân đội nhân dân đã hoàn thành kịch bản đạo diễn (kịch bản kỹ thuật); đồng thời tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, nâng cao trên cơ sở kết quả khảo sát, lựa chọn bối cảnh và yêu cầu thực tế trong quá trình tổ chức sản xuất, nhằm bảo đảm chất lượng phim ở mức cao nhất.

Cùng với đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tổ chức hội nghị Ban giám đốc và cơ quan chức năng để quán triệt chủ trương, thống nhất phương pháp tổ chức sản xuất, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ chuẩn bị và trách nhiệm của từng cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ ý nghĩa tên phim “Đất lửa”; trao đổi về kịch bản, nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, tổ chức sản xuất, công tác chuẩn bị Ban cố vấn lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương Điện ảnh Quân đội nhân dân đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị sản xuất phim “Đất lửa”.

Cơ bản nhất trí với các bước chuẩn bị ban đầu, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện phim “Đất lửa” bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, bao quát từ khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất đến phát hành, tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Đồng chí yêu cầu sớm thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thực hiện và Ban cố vấn lịch sử gồm các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn, am hiểu lịch sử; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ban, cơ quan, bộ phận, cá nhân.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản trên cơ sở nghiên cứu kỹ tư liệu lịch sử; xác định cụ thể địa bàn khảo sát, lựa chọn bối cảnh phù hợp; chủ động phương án tuyển chọn diễn viên; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về mỹ thuật, kỹ thuật và tổ chức sản xuất. Đồng thời, rà soát toàn bộ công việc, nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm phục vụ thực hiện bộ phim để đưa đầy đủ vào kế hoạch; bảo đảm các khâu chuẩn bị được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ, tạo tiền đề tổ chức sản xuất phim “Đất lửa” đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị.