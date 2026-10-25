Thượng tướng Trần Quang Phương: Đi giữa lòng dân gánh việc quân - Bài 2: Lo việc dân như lo cho mình

Mang xuân đến đồng bào

Vào dịp Tết Mậu Tý (2008), tôi được tháp tùng Đại tá Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 lên trao gạo và nhu yếu phẩm tặng đồng bào vùng sạt lở Trà My, Quảng Nam. Hôm đó ông đã nói một câu mà tôi cảm thấy rất thấm thía: “Mươi cân gạo, vài bộ quần áo, tấm chăn, chiếc màn đối với đồng bào nghèo trong mùa giáp hạt là rất quý. Món quà tuy nhỏ nhưng nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ dành cho nhân dân”. Từ số tiền 250 triệu đồng trích từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” được phân bổ, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương khảo sát cụ thể từng đối tượng, trực tiếp cử cán bộ mang quà tới từng gia đình. Không chỉ cấp gạo cho dân, các đơn vị trong toàn Quân khu còn tổ chức đợt phát động quyên góp chăn, màn, quần, áo tặng người nghèo.

Đại tá Trần Quang Phương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Thiếu tướng Đào Duy Minh, Chính ủy Quân khu 5 trao quà tặng nhân dân xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (ngày 18-1-2011).

Để thực hiện có hiệu quả đợt phát động, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao cho Cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chính trị các đơn vị triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức phát động ký kết đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu. Cán bộ, chiến sĩ còn vận động thêm gia đình, người thân, đơn vị, địa phương kết nghĩa, các cơ quan, trường học, công ty, xí nghiệp, nhà máy đứng chân trên địa bàn cùng tham gia… Tất cả mọi người đóng góp trên tinh thần tự nguyện, số lượng không hạn chế, nhưng khuyến khích mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng ít nhất mỗi người một bộ, yêu cầu quần áo. Kết quả đạt được hơn cả sự mong đợi, có tới 13.000 bộ quần áo các loại, 2.300 tấm chăn, màn… đã được quyên góp tặng người nghèo.

Ngoài việc quyên góp tặng gạo, quần, áo, chăn, màn tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa, ông cũng đã thống nhất với Cục Chính trị Quân khu 5 chỉ đạo các đội công tác 123 phối hợp với các đại đội làm công tác dân vận và các đội tuyên truyền văn hóa cơ sở lập kế hoạch cử 350 lượt cán bộ, chiến sĩ đến thăm và chúc Tết khoảng hơn 15.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; dự kiến tặng 3.500 suất quà tới các đối tượng chính sách, già làng, trưởng thôn; tham gia giúp dân vệ sinh môi trường, giao lưu văn hóa - văn nghệ. Các tỉnh Tây Nguyên hỗ trợ thêm kinh phí cho đội 123 để cán bộ, chiến sĩ vui Tết đón xuân cùng đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng…

Tôi nhớ những ngày cuối năm 2010, trong lúc mọi người đang nô nức sắm Tết, chuẩn bị đón chào xuân mới, thì Đại tá Trần Quang Phương (thời điểm đó còn giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5) lại hành quân lên các bản làng vùng sâu, vùng xa trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo... Việc làm thiết thực ấy đã góp phần mang mùa xuân đến với người nghèo...

Để giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lụt bão... vui Tết, đón xuân, những người lính khu 5 lại về “cắm bản”. “Không để nhân dân đói, rét trong dịp xuân về, Tết đến” - đó là phương châm hành động, là mệnh lệnh không lời của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 trao quà Tết tặng đồng bào huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (tháng 1-2018).

Đường lên xã vùng cao La ÊÊ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) như dài thêm bởi đèo dốc và những ổ gà, ổ voi nham nhở. Chiếc xe lắc lư, nghiêng ngả, các thành viên chếnh choáng say. Thấy vậy, Đại tá Trần Quang Phương động viên: “Mươi cân gạo, vài bộ quần áo, tấm chăn, chiếc màn đối giúp đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa vui ba ngày Tết, ấm lòng trong kỳ giáp hạt là rất quý. Quà tuy nhỏ nhưng nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ dành cho bà con dân tộc Cơ tu”. Nghe thế, tất cả chúng tôi đều quên hết mệt mỏi.

Với cương vị là Chủ nhiệm Chính trị, Đại tá Trần Quang Phương đã tham mưu cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 trích số tiền 290 triệu đồng từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” để dành tặng người nghèo. Ông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương khảo sát cụ thể từng đối tượng, trực tiếp cử cán bộ mang quà tới từng gia đình. Không chỉ cấp gạo cho nhân dân, các đơn vị còn tổ chức đợt phát động quyên góp chăn, màn, quần, áo tặng người nghèo.

Hôm đó, trước đông đảo nhân dân, Đại tá Trần Quang Phương ân cần phát biểu: “Thăm hỏi, tặng quà bà con dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng... là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái”, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đây chính là đợt hoạt động chính trị sâu rộng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nghe vậy, Trung tá Tống Thị Hồng, Hội trưởng Hội Phụ nữ Quân khu 5 dọc đường đi không “chịu nổi nhiệt”, say mèm, bỗng nhiên tươi tỉnh trở lại và bắt tay ngay vào việc.

Không còn ranh giới giữa vị cán bộ quân đội cao cấp với những người dân nghèo lam lũ, ông ân cần thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vươn lên thoát nghèo; căn dặn cán bộ địa phương sớm đề nghị với cấp trên có kế hoạch xây dựng khu tái định cư hợp lý. Quân khu 5 sẽ tăng cường thêm lực lượng để giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Hôm ấy, ông đứng lặng rất lâu trước những cụ già và em bé dân tộc Cơ tu phong phanh manh áo cộc giữa mùa giá rét. Tôi thấy Đại tá Trần Quang Phương trao từng phần quà tặng người dân mà mắt ông rớm nước...

Mái ấm cho người nghèo

Là người lính nhiều năm gắn bó với địa bàn trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, từng được đồng bào che chở, đùm bọc nên Đại tá Trần Quang Phương hiểu rõ cuộc sống khó khăn của bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lụt bão gây nên. Vì lẽ đó, mà ông sâu sát chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, triển khai nhiều chương trình thiết thực góp phần giúp đồng bào vượt qua thử thách, gian khổ.

Để giúp các hộ dân nghèo nơi biên giới, hải đảo có mái ấm vui Tết, đón xuân, Đại tá Trần Quang Phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng và kịp thời bàn giao 66 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 trao quà Tết tặng đồng bào huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (tháng 1-2018).

Chúng tôi có mặt tại thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) từ sáng sớm để dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa. Rất đông cán bộ lãnh đạo địa phương cùng bà con hàng xóm đến chia vui… Bà Ka Thơ Thi Bộ (dân tộc Chăm) cứ ngỡ như là giấc mơ vậy. Sau trận lũ lụt vào hồi cuối năm, ngôi nhà nhỏ càng trở nên xiêu vẹo. Vợ chồng bà làm thuê kiếm sống qua ngày, may ra thì đủ ăn, chứ nói gì tới chuyện làm nhà mới. Vậy mà bộ đội Quân khu 5 đã mang niềm vui đến bất ngờ. Không giấu được sự xúc động, bà tâm sự với chúng tôi mà nước mắt lăn dài trên hai gò má: “Nếu không có các chú bộ đội cưu mang, giúp đỡ thì làm sao vợ chồng tôi được đón Tết trong ngôi nhà khang trang như thế này!”.

Nghe vậy, Đại tá Trần Quang Phương đỡ lời: “Kìa má! Đấy là tấm lòng thơm thảo mà cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu dành cho bà con. Nhiệm vụ của người lính giữa thời bình là góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân có cơm no, mái ấm!”.

Nói sao làm vậy, chỉ tính trong năm 2010, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5 đã xây dựng 134 ngôi nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm tiết kiệm, tránh thất thoát, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban CHQS huyện, thị xã giao cho gia đình tự mua vật liệu, tự giám sát công trình, còn cán bộ, chiến sĩ giúp sức vận chuyển vật liệu, phụ giúp phần xây dựng. Ngoài nhà tình nghĩa, các cơ quan, đơn vị còn trích quỹ, hoặc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, mua sắm các đồ dùng, vật dụng như bàn, ghế, ti vi... trị giá 5-10 triệu đồng tặng bà con. Năm 2011, từ nguồn tiết kiệm của Quân khu theo tinh thần Nghị quyết số 11, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã xây dựng 11 nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng/nhà) tặng các gia đình chính sách trên quê hương và đồng đội cũ của thủ trưởng Bộ tư lệnh qua các thời kỳ; tặng gần 100 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) tới các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa...

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ (ngày 11-2-2020).

Tôi nhớ trong lần sơ kết công tác dân vận, Đại tá Trần Quang Phương đã trao đổi với các cộng sự của mình: “Thật ra, những việc mà các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5 làm được cho dân trong những năm qua là sự tri ân và trả nghĩa đồng bào đã dày công đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Dẫu rằng chúng ta không thể nào trả hết được công ơn ấy!”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực đầy tính nhân văn, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã chung tay, góp sức mang mùa xuân đến với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng… Những việc làm bình dị, cao quý ấy đã và đang tôn vinh bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ giữa lòng dân Liên khu 5 “anh dũng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động”...

(còn nữa)