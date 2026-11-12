Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Airbus Helicopters cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tập đoàn trong suốt thời gian qua.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho Tập đoàn Airbus Helicopters giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khả năng hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu Matthieu Louvot.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đề nghị Tập đoàn Airbus Helicopters hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ Việt Nam trong các lĩnh vực phía Việt Nam có nhu cầu.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao quà lưu niệm tặng ông Matthieu Louvot.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phạm Trường Sơn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao việc Tập đoàn Airbus đã có gian hàng trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam các năm 2022, 2024 và tiếp tục đăng ký trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Ông Matthieu Louvot bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Airbus có mặt tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn phía Việt Nam đã tin tưởng sử dụng máy bay của Tập đoàn, ông Matthieu Louvot mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Tập đoàn Airbus Helicopters và Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả.